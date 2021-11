Uomini e donne, Ida Platano in crisi con Diego: scintille con Tina. Andrea Nicole vicina alla scelta finale

17 novembre 2021 a

a

a

Si preannuncia un'altra puntata vivace a Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5 dalle 14,45. Dopo l'emozionante ritorno di Matteo Ranieri da tronista, nella puntata di mercoledì 17 novembre, oltre a rivivere ancora l'ingresso in studio dell'ex corteggiatore (poi scelto) da Sophie Codegoni, ci sarà spazio per il trono Over, con una polemica tra Isabella Ricci e Gemma Galgani, che coinvolgerà pure Gianni Sperti e Armando Incarnato. La protagonista della puntata tuttavia, secondo le anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Uominiedonneclassicoeover, dovrebbe essere Ida Platano. Ida si è tuffata nella nuova conoscenza con Diego Tavani con cui c’è stato un feeling immediato. Simpatico e molto presente, il cavaliere romano ha conquistato le attenzioni dell'affascinante dama.

Uomini e donne, Matteo Ranieri nuovo tronista per dimenticare Sophie? Gemma Galgani ancora in lacrime

Tuttavia è da segnalare una prima crisi, con le incomprensioni che saranno oggetto di discussione tra la stessa Ida e Tina Cipollari. Il cavaliere sembra essere più coinvolto rispetto a Ida Platano e questo avrebbe creato appunto nella coppia i primi problemi. Per questa ragione, Tina Cipollari (storica opinionista del programma) ha attaccato duramente la dama in puntata, accusandola di essere sempre lei la causa della fine delle sue storie sentimentali.

Uomini e donne, ancora schermaglie tra Gemma e Tina? Per la Galgani altra delusione d'amore

Per quanto riguarda il trono classico, se il percorso di Matteo Ranieri è appena cominciato anche se si preannuncia davvero intrigante, quello di Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti è agli sgoccioli. Entrambe le troniste sono rimaste con due soli corteggiatori: Alessandro e Ciprian per Andrea Nicole, Luca e Samuele per Roberta. Anche Andrea e Roberta saranno le protagoniste della puntata di mercoledì 17 novembre? Andrea Nicole Conte, prima tronista transgender nella storia della trasmissione, ha aperto il proprio cuore prima a Ciprian e poi ad Alessandro, arrivando a baciare con passione entrambi i corteggiatori. L'appuntamento per saperne di più è comunque per le 14,45 su Canale5 con un altro capitolo di Uomini e donne.

Uomini e donne, Andrea Nicole punge Alessandro e va avanti con Ciprian: bacio appassionato con lui

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.