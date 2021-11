Valentina Persia, i gemelli Lorenzo e Carlotta e la depressione: l'aiuto di Gullotta dopo la morte del compagno

16 novembre 2021 a

Valentina Persia è una comica molto amata dal pubblico. E' diventata famosa tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, facendo sorridere gli italiani a La sai l’ultima? con le sue barzellette, tornando nota agli appassionati di tv grazie alla partecipazione a L'Isola dei famosi 2021. Nata a Roma (dove vive) sotto il segno della Bilancia, il 1° ottobre 1971, ha una chioma rossa e riccia che la caratterizza.

Valentina è famosa come cabarettista, attrice e ballerina (ha praticato danza per 24 anni) ed è stato appunto uno dei volti più amati dello show La sai l’ultima?, in cui ha debuttato nel 1994 (edizione condotta da Pippo Franco). Dopo il diploma di recitazione, ha partecipato alla trasmissione Saxa Rubra, con Zuzzurro e Gaspare, passando poi a diventare parte del cast fisso di Sotto a chi tocca. Per quanto riguarda la vita privata, la Persia è diventata mamma all’età di 43 anni, grazie alla fecondazione assistita. Qui ha vissuto un periodo buio, con la depressione dopo la nascita dei suoi gemelli, Lorenzo e Carlotta, nati nel 2015.

Valentina Persia ha dovuto affrontare un dramma nella sua vita con la morte del suo compagno, Salvo, architetto cui è stata legata per 4 anni e con cui ha vissuto una grande storia d’amore. Il lutto l’ha colpita nel 2004, prima della nascita dei figli, lì la sua carriera ha subito una battuta d’arresto da cui è riuscita a uscire grazie al caro amico Leo Gullotta. Sarebbe stato lui a darle una nuova opportunità nel Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. Tra le curiosità sul suo conto, nel 1990 ha conseguito il diploma di ballerina solista presso l’Accademia nazionale di danza. Ha scritto un libro, dal titolo Questo bimbo a chi lo do. Come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma, nel quale ha raccontato la sua storia di madre. Valentina Persia è la concorrente dei Soliti Ignoti, il gioco condotto da Amadeus in onda su Rai1 nella puntata di martedì 16 novembre..

