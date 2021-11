L'Eredità, Lorenzo nuovo campione ma alla Ghigliottina delude e non porta l'Educazione

16 novembre 2021 a

Tante emozioni a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Nella puntata di martedì 16 novembre Stefania, Lorenzo e la campionessa Ketty, classe 1999, si sono sfidati al Triello.

Dopo vari capovolgimenti e colpi di scena, a imporsi è stato proprio il giovane Lorenzo, che si è presentato alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro. Un bottino che dopo le parole Teoria, Gusto, Dare, Insegnato e Mal, si è ridotto a 52.500 euro. Dopo un ragionamento di un minuto (come da regolamento), il nuovo campione ha optato per la soluzione. "Avevo due opzioni in testa, però alla fine ho scelto la prima parola che mi era venuta in mente", ha spiegato Lorenzo, che ha quindi svelato il termine Valore. Una risposta anche convincente, che in realtà non si è rivelata quella esatta.

A questo punto infatti Flavio Insinna ha provato a far ragionare il concorrente, fino ad accompagnarlo alla chiave del gioco finale, con la parola Educazione. Lorenzo tenterà il colpo alla Ghigliottina anche nella puntata di mercoledì 17 novembre, insieme a Ketty, che ha perso il titolo di campionessa ma che nei giorni scorsi si è mostrata una valida giocatrice, che potrà di nuovo essere protagonista nel quiz show di Rai1. L'Eredità pertanto torna mercoledì 17 sempre dalle 18,45.

