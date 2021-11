Ornella Vanoni, dal figlio Cristiano ai nipoti Matteo e Camilla: l'aborto durante la storia con Gino Paoli

16 novembre 2021 a

Ornella Vanoni è una delle leggende della musica italiana. Nata il 22 settembre 1934 sotto il segno della Vergine, Ornella Vanoni ha portato al successo brani che hanno segnato intere generazioni. Da L'appuntamento a Domani è un altro giorno, fino a Senza fine. "A 80 anni, il sesso non ti riempie il cuore e a convivere ti viene l’orticaria. Ho i miei vizi, voglio vedere Netflix fino all’alba", ha raccontato al Corriere della Sera in una intervista di qualche tempo fa. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una storia con Gino Paoli: "Un casino - ha commentato in passato a Vanity Fair -. Non lo possedevo, non lo avevo. Quando non hai una persona sei portato a credere che l’amore più grande sia quello che ti fa soffrire di più”.

Ornella Vanoni, gli amori con Giorgio Strehler e Gino Paoli: dal matrimonio con Ardenzi il figlio Cristiano

A L’Intervista di Maurizio Costanzo ha rivelato di aver avuto un aborto durante la sua relazione il cantante. Nel 1960 ha sposato il produttore Lucio Ardenzi. Due anni dopo la coppia ha avuto un figlio, Cristiano Ardenzi, ma di fatto erano già separati. A dire della cantante, quel matrimonio fu un errore: “Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine”, ha raccontato a La Repubblica. Tra i suoi amori anche quelli con Giorgio Strehler e Hugo Pratt. Tra le curiosità sul suo conto, ha rivelato di aver sofferto di depressione per tre volte e di assumere regolarmente psicofarmaci su consiglio del suo psicologo.

Ornella Vanoni, l'aborto durante la storia con Gino Paoli e il matrimonio con Ardenzi: "Un errore"

Ha una cicatrice sul collo che le sarebbe stata provocata da una ferita curata male durante la guerra. Ha anche due nipoti, Matteo e Camilla, quest’ultima ha anche duettato insieme alla nonna in una canzone. “I nipoti sono la gioia, si vive per loro. Poverini, pagheranno i nostri debiti e su questo non posso farci niente, ma posso aumentare la loro stima e lo faccio ogni giorno”, ha detto la Vanoni nel corso di una vecchia intervista a Domenica In. Ornella Vanoni è la presentatrice di turno a Le Iene, nella puntata di martedì 16 novembre.

Ornella Vanoni e i vizi di Strehler: "E' stato uno stalker quando ero sposata con Lucio Ardenzi"

