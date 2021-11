Stasera in tv martedì 16 novembre, a Le Iene presentatrice d'eccezione: Ornella Vanoni

16 novembre 2021 a

a

a

Colpo de Le Iene. Il programma per la puntata di stasera, martedì 16 novembre, si è assicurato una conduttrice d'eccezione. Sarà Ornella Vanoni ad affiancare Nicola Savino nella presentazione dei servizi che andranno in onda a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. E' la settima puntata della nuova edizione che vede il debutto di una delle cantati e donne dello spettacolo più amate del nostro Paese. Per Ornella Vanoni sarà un'esperienza particolare e senza alcun dubbio molto divertente, visto che lei non si tira mai indietro, nemmeno davanti alle nuove esperienze. Sicuramente non risparmierà le battute e le frecciate a cui ha abituato il pubblico che la ama ormai da decenni.

La nuova ondata di Covid e le possibili restrizioni. Le anticipazioni sul talk condotto da Giovanni Floris

La 25edizione de Le Iene è l'indiscussa protagonista delle prime serate di Italia 1. Continua a far registrare ascolti importanti, confermandosi uno show divertente e al tempo stesso molto pungente. Non a caso è stato triplicato l'appuntamento sulle frequenze dell'emittente. Nella giornata di lunedì è andato in onda lo speciale su Serena Mollicone; stasera la trasmissione condotta da Nicola Savino, Ormella Vanoni e la Gialappa's Band; il venerdì invece è dedicato ad un trio, a volte tutto al maschile, altre tutto al femminile. Martedì scorso era stata la comica e conduttrice Michela Giraud protagonista della trasmissione, dimostrandosi a suo agio nel ruolo della Iena e protagonista di un pungente monologo.

A Cartabianca la corsa alla terza dose del vaccino e i giochi per l'elezione del presidente della Repubblica

Grande curiosità, ovviamente, sul monologo che questa sera proporrà la stessa Ornella Vanoni. Recentemente la cantante, classe 1934, considerata tra le più grandi interpreti della storia della musica leggera italiana, ha abbandonato i social. Aveva ricevuto pesanti insulti e sgradevoli commenti per la sua esibizione e per il suo corpo. Stando alle indiscrezioni il monologo potrebbe riguardare proprio i rischi che si corrono sui social network. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi: nulla è stato svelato.

Cuori torna con due episodi: Miracoli e La scelta di Mosca. Le anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.