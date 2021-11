Joaquin Phoenix, dal 2016 la storia con la collega Rooney Mara: in passato l'amore con Liv Tyler

16 novembre 2021 a

Joaquin Phoenix è uno degli attori più famosi di Hollywood. Nato a San Juan, a Porto Rico, il 28 ottobre 1974 sotto il segno dello Scorpione, è venuto fuori grazie alla sua interpretazione di Commodo nel film Il Gladiatore di Ridley Scott (che gli valse la prima candidatura al Premio Oscar), poi è diventato un autentico mito con la colossale prova in Joker nella pellicola omonima del 2019. E' figlio di genitori hippie statunitensi.

Suo padre, John Lee Bottom, originario della California, vanta sangue francese, inglese e tedesco. Sua madre, Arlyn Sharon Dunetz, nata nel Bronx di New York, ha origini ebraiche, russe e ungheresi. Joaquin Phoenix è il terzo di 5 figli, nato dopo River (fratello morto nel 1993 a 23 anni) e Rain, e più grande di Liberty e Summer. L’attore è l’unico a non avere un nome che richiama la natura, e all’età di 4 anni avrebbe deciso di farsi chiamare Leaf (Foglia), nome usato anche sul set fino ai 15 anni. Per quanto riguarda la vita privata, l’attore ha ora una relazione dal 2016 con la collega Patricia Rooney Mara. Lei è diventata celebre per il ruolo di Lisbeth Salander in Millennium Uomini che odiano le donne, film che le è valso una nomination ai Golden Globe e all’Oscar come miglior attrice. Statunitense, vegana, è bisnipote del fondatore dei New York Giants, Tim Mara, oltre che di Art Rooney, fondatore dei Pittsburgh Steelers.

In passato Joaquin Phoenix è stato fidanzato con Liv Tyler, tra il 1995 e il 1998, poi la love story con Topaz Page-Green, modella sudafricana al suo fianco dal 2001 al 2005. Del 2012 la relazione con la modella Heather Christie, andata avanti per circa un anno prima del legame con Allie Teilz, famosa dj, modella e fashion designer. Un amore naufragato nel 2015. Il film Joker, con Joaquin Phoenix protagonista, è in programma su Canale5 dalle 21,45, martedì 16 novembre.

