Stasera in tv su La7 torna Dimartedi: anticipazioni e ospiti del programma condotto da Giovanni Floris

Ormai è diventato un classico del martedì sera il programma di approfondimento di La7 che prende il nome proprio dal giorno della settimana: DiMartedì. Il talk è condotto da Giovanni Floris che nella sua trasmissione cerca sempre di evitare le risse verbali, ma naturalmente non risparmia i confronti polemici tra gli ospiti che del resto la pensano spesso in maniera diametralmente opposta in merito agli argomenti in discussione. Nell'era della pandemia, Floris ha dato puntualmente sempre molto spazio alle voci della scienza che hanno spiegato l'andamento della diffusione del Covid, come difendersi, l'importanza della campagna di vaccinazione e tutti gli aspetti sia sanitari che sociali.

Anche nella puntata di questa sera, i dati sulla diffusione del virus saranno uno degli argomenti principali, ma naturalmente non l'unico. Si parlerà della situazione economica che sta vivendo il Paese in cui purtroppo la diffusione del Covid ha ripreso a salire giorno dopo giorno. Il governo prenderà in considerazione nuove restrizioni? Le attività economiche rischiano ulteriori chiusure? Ovviamente si parlerà anche di politica. Non solo delle polemiche attuali e delle inchieste che stanno coinvolgendo anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ma delle prospettive per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, passaggio considerato fondamentale per i prossimi equilibri politici del Paese.

Come in tutte le puntate, gli ospiti saranno numerosi ed autorevoli e verranno annunciati poco prima dell'inizio del programma sui canali social ufficiali.

