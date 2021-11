Stasera in tv, su Rai 3 Cartabianca: la corsa alla terza dose del vaccino anti Covid e i giochi per l'elezione del presidente della Repubblica. Anticipazioni e ospiti

16 novembre 2021 a

Stasera in tv, martedì 16 novembre, come sempre Rai 3 dalle 21.20 propone Cartabianca, il talk sull'attualità condotto da Bianca Berlinguer che mette al centro dell'attenzione la politica, l'economia, la cultura e ovviamente la pandemia, ormai diventata argomento principale di tutte le trasmissioni di confronto, considerando il difficile momento che sta vivendo mezzo pianeta. In ogni puntata della trasmissione, inoltre, è previsto un faccia a faccia con un personaggio della politica oppure dello spettacolo. Sempre numerosi e autorevoli gli ospiti.

Nella puntata di questa sera, di nuovo approfondimenti sul Covid come hanno annunciato gli stessi autori con un post sui canali social: "Mentre i contagi crescono in molti Paesi europei, il governo accelera sulla somministrazione della terza dose di vaccino e vara nuove regole per cercare di contenere le manifestazioni no vax". E ancora: "Intanto, dopo le parole di Sergio Mattarella che sembrano escludere qualunque disponibilità per un secondo dibattito, si rianima e si riaccende il dibattito sull'elezione del nuovo Capo dello Stato". Il voto per il successore del Presidente della Repubblica, del resto, canalizzerà l'attenzione generale del mondo della politica nei prossimi tre mesi.

Come sempre gli ospiti della puntata saranno ufficializzati nel tardo pomeriggio, sempre attraverso i social come ormai fanno da tempo gli autori di Cartabianca.

