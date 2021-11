Simona Toni, dall'adolescenza a Foligno all'esperienza di Londra e il cambio di sesso in Thailandia

16 novembre 2021 a

Simona Toni è una esperta di bellezza, make up artist e consulente d'immagine, capace di portare in tv il suo lavoro. Nata a Reggio Emilia nel 1977 è di origini umbre, di Foligno per l'esattezza, tanto che nel 2013 è stata scelta come prima Dama dal rione Spada, nell'ambito della Giostra della Quintana. Simona ha una storia particolare: nata come maschio, ha visto la luce appunto da genitori umbri e a 6 anni si è trasferita a Foligno.

Qui ha trascorso una infanzia simile a molti bambini, mentre durante l'adolescenza, intorno ai 15 anni, ha cominciato a capire che in lei (in quel momento in lui) ci fosse "qualcosa di diverso. Vivevo quasi come una colpa il fatto di provare attrazione per persone dello stesso sesso perché la famiglia, la scuola, gli amici ti insegnano che non è normale", le sue parole in una vecchia intervista. Verso i 17-18 anni ha iniziato di nascosto a fare cure ormonali. Il suo percorso di cambiamento è cominciato a 19 anni, quando ha lasciato Foligno per andare a Londra. Una volta tornata dalla capitale londinese ha acquisito una maggiore consapevolezza di sé: "Dovevo tirare fuori la donna che era imprigionata in me", anche se la vita in provincia da questo punto di vista non è agevole. Dall'età di diciotto anni ha iniziato a lavorare come ballerina, nelle discoteche in Umbria prima ed in tutta Italia poi, arrivando ad esibirsi anche a Mosca e Zurigo.

La svolta nella sua vita a 25 anni, quando si è sottoposta all'intervento di riattribuzione del sesso, a Bangkok in Thailandia, evento che lei stessa ha definito come la sua rinascita, a completamento di un percorso durato circa 6 anni, in cui Simona è stata molto aiutata dal sostegno psicoterapico. Simona Toni è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 16 novembre.

