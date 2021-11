Serena Autieri, la figlia Giulia Tosca con Enrico Griselli: in passato il flirt con Guido Maria Brera

16 novembre 2021 a

a

a

Serena Autieri è un'attrice e conduttrice televisiva, tra le più amate dal pubblico. Nata il 4 aprile 1976 (Ariete), è cresciuta nel quartiere periferico di Soccavo a Napoli. Davvero tantissime le sue partecipazioni in produzioni televisive, cinematografiche e, soprattutto, teatrali. Iscrittasi alla facoltà di architettura, non ha mai portato a termine gli studi, come confidato in una vecchia intervista a Oggi è un altro giorno.

Serena Autieri, l'amore per l'Umbria e il matrimonio con Enrico: "Così tengo accesa la passione"

Per quanto riguarda la vita privata, a lei sono stati attribuiti diversi flirt, da quello con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al produttore cinematografico Guido Lombardo, con cui ha avuto una breve relazione nel 2007. Ha poi smentito un altro flirt, quello con Gabriel Garko, mentre altra liaison c'è stata in passato con Guido Maria Brera, attuale marito di Caterina Balivo. Serena Autieri si è sposata nel 2010 con Enrico Griselli, un manager che ha fatto fortuna in Medio Oriente, a Dubai; proprio nella capitale degli Emirati Arabi l’uomo ha chiesto la mano della bella Serena.

"Novità in arrivo". L'annuncio di Serena Autieri su Instagram

Dal matrimonio la coppia ha avuto una bellissima bambina, Giulia Tosca, nata il 1 marzo 2013 (sotto il segno dei Pesci). Avere una figlia le ha cambiato completamente la vita, come ha raccontato tempo fa a Oggi: “La maternità mi ha resa un’altra donna - ha confidato -, la mia vita non esiste più, perché esiste prima di tutto Giulia. Spesso mio marito mi dice di prendermi del tempo per me, ma mi piace anteporre la famiglia a tutto il resto". "Io, la bambina e mio marito siamo molto uniti. Siamo un trio perfetto - ha commentato a Vanity Fair in una vecchia intervista - ci incastriamo alla perfezione anche nella peggiore delle ipotesi”. Serena Autieri è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 16 novembre su Rai1.

Michelle Hunziker, arrampicata sul Piz Boè con Serena Autieri: anche Vittorio Brumotti si inchina | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.