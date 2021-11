Pino D'Angiò, dal figlio Francesco alle operazioni per sconfiggere i tumori a gola e polmoni

16 novembre 2021 a

a

a

Pino D'Angiò, all'anagrafe Giuseppe Chierchia, è un cantante italiano, famosissimo soprattutto negli anni Ottanta, anche all'estero. Nato a Pompei il 14 agosto 1952, sotto il segno del Leone, è originario di una famiglia di Mercato San Severino, figlio di un ingegnere e di un insegnante, ed è cresciuto in America per questioni lavorative del padre. Celebre il singolo Ma quale idea, grazie al quale ha raggiunto la popolarità in Italia e all'estero, in particolar modo in Spagna, dove il brano rimase al vertice della hit parade per quattordici settimane nel 1981.

Per quanto riguarda la carriera, per circa trent’anni, tra il 1980 e il 2009, è stato uno dei principali autori per artisti del calibro di Mina, ha lavorato in Rai e condotto diversi formati sia radiofonici che televisivi. Ha anche doppiato diverse pellicole di Woody Allen. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato e ha un figlio nato nel 1991 di nome Francesco.

Johnson Righeira e quella telefonata notturna a Andy Warhol: "Non ricordo neanche cosa gli ho detto"

Nel 2005 gli è stato diagnosticato un sarcoma al quale è sopravvissuto mentre nel 2009 gli è stato diagnosticato un cancro alla gola per cui è stato operato quattro volte con successo anche se ciò ha arrestato di fatto la carriera musicale del cantautore. Tra le curiosità sul suo conto, spesso si esibiva sul palco con la sigaretta accesa. "Negli ultimi anni ho avuto un’attività intensa: un infarto, un arresto cardiaco, sei operazioni di cancro alla gola, un tumore ai polmoni e prima ancora un sarcoma. Ma la vita anche quando è drammatica, difficile o complicata, è troppo bella, unica ed importante per non essere vissuta", ha dichiarato in una vecchia intervista.

Giuseppe Cionfoli, l'ex frate che arrivò a Sanremo: poi i tre figli con la moglie Loredana

Nel 2003 è stato l’unico artista italiano inserito dalla Sony in un’antologia della musica funky internazionale. Pino D'Angiò è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di giovedì 16 novembre.

Oliver Onions, la band delle colonne sonore dei film. Anche quelli di Bud Spencer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.