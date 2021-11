Uomini e donne, Matteo Ranieri nuovo tronista per dimenticare Sophie? Gemma Galgani ancora in lacrime

16 novembre 2021 a

a

a

Colpi di scena in arrivo a Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 dalle 14,45. Nella puntata di martedì 16 novembre, come riportato dall’account Instagram Uominiedonneclassicoeover, spazio al trono over. La veterana di Torino, Gemma Galgani scoppierà di nuovo in lacrime: sembra, infatti, che la conoscenza con Costabile sia già giunta al capolinea. Dopo la decisione del cavaliere di chiudere il loro rapporto, la dama lo ha accusato di falsità. Spazio inoltre a Isabella Ricci, nuovamente attaccata dagli altri protagonisti della trasmissione.

Uomini e donne, quanti baci nel trono classico: Andrea Nicole presa da Ciprian ma si fida più di Alessandro

Per quanto riguarda il trono classico, ecco la clamorosa novità, con l'ingresso in studio di Matteo Ranieri. Un personaggio noto agli appassionati del programma per essere stato la scelta di Sophie Codegoni; la loro storia tuttavia è durata pochissime settimane. Per lui sembra profilarsi il ruolo di nuovo tronista, anche se la proposta arriverà direttamente solo una volta arrivato nella sede del dating show. Intanto nella puntata di lunedì 15 novembre è stata Andrea Nicole a catalizzare l'attenzione dei telespettatori; la tronista ha espresso uno dei suoi crucci, legato alla conoscenza con Alessandro: “A volte ho la percezione che io sia un macigno per lui. Ho paura che lui non sia abbastanza forte. E' na mia impressione, in realtà. Ho paura di essere un macigno per quello che sono, per la storia che porto con me”, ha affermato la prima tronista transgender nella storia del programma.

Uomini e donne, Andrea Nicole punge Alessandro e va avanti con Ciprian: bacio appassionato con lui

Il corteggiatore ha però cercato di tranquillizzare la ragazza: “Non nego che i primi tempi avevo questo pensiero. Ultimamente, però, io penso a lei com’è adesso, non penso al resto. Il fatto che sia protettiva nei miei confronti, non la vedo come una cosa negativa, perché in una coppia bisogna esserlo reciprocamente”, ha spiegato il corteggiatore. Staremo a vedere se ci saranno nuove opportunità per lui con Andrea Nicole. Appuntamento intanto con Uomini e donne è per martedì 16 novembre su Canale5, dalle 14,45.

Uomini e donne, ancora schermaglie tra Gemma e Tina? Per la Galgani altra delusione d'amore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.