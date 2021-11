Selvaggia Lucarelli, attacco a Signorini per la frase contro l'aborto: "Il moralismo del conduttore omosessuale pro life" | Video

16 novembre 2021 a

Alfonso Signorini nella bufera sui social. A scatenare la polemica contro il conduttore del Grande Fratello Vip 6 è una sua frase pronunciata mentre è collegato con Giucas Casella dal confessionale. Una frase contro l'aborto, partita in realtà da un discorso legato alla cagnolina dell'illusionista. "Noi siamo contro l'aborto in ogni sua forma", ha gridato Signorini. Da lì la protesta via social, che ha coinvolto anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, la quale ha criticato il conduttore del reality in un post su facebook. Questo il commento della giornalista con il video incriminato.



"Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma noi abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne - ha scritto la Lucarelli -. E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che 'Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!".

Per poi concludere il suo intervento con la frase: "Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo". Insomma, volano stracci e chissà se Alfonso Signorini replicherà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6, in programma venerdì 19 novembre, sempre su Canale5.

