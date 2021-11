Mario Giordano, ospiti e anticipazioni sulla puntata di Fuori dal Coro. Ecco di cosa si parlerà stasera

16 novembre 2021 a

Stasera in tv, martedì 16 novembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, il talk condotto da Mario Giordano che è incentrato sull'attualità. Nella puntata di stasera (inizio alle ore 21,25), Giordano racconterà dell'aggressione subita da una sua inviata da parte dei ladri di case, episodio stavolta accaduto ad Olbia. Al centro dell'attenzione anche le infinite polemiche sul green pass, quelle sulle piazze blindate, le presunte falle del piano pandemico italiano e i privilegiati delle pensioni che naturalmente sono i protagonisti della vita politica italiana.

Ad Olbia alcuni inquilini abusivi tengono sotto scacco i padroni di casa di una villetta bifamiliare. L'inviata del programma di Rete 4 e la sua troupe sono andati sul posto per un servizio e sono stati aggrediti. Nella puntata di stasera verranno raccontati i particolari e mostrate le immagini di quanto è accaduto. In studio anche il filosofo Massimo Cacciari che ancora una volta tornerà a parlare di green pass e delle restrizioni imposte dal ministro degli Interni, Luciana Lamorgese. L'ex sindaco di Venezia tiene ormai da settimane una posizione fortemente critica su questi argomenti. Contestatore del green pass, è stato duramente attaccato da medici ed esperti, convinti che non si sia reso ancora conto della gravità della situazione.

Nel corso della puntata confronto, inoltre, sul piano pandemico in Italia, anche attraverso le dichiarazioni degli ultimi mesi del ministro della salute, Roberto Speranza. Inoltre obiettivi puntati sulla sanità calabrese, vittima di decenni di disastri. Verrà affrontato anche il tema dei "privilegiati". I politici andranno in pensione con quota settanta. Saranno sufficienti sessant'anni di età e dieci di contributi. Numeri molto lontani da quelli imposti ai cittadini: quota 102. Infine il caso di Omar Confalonieri: aveva già subito in passato una condanna per violenze ma era piede libero. Come mai? Come tutti i martedì numerosi e autorevoli gli ospiti in studio.

