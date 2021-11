Matrimonio a prima vista 2021, Jessica e Sergio restano insieme. Le anticipazioni dell'ultima puntata

16 novembre 2021 a

L'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 2021, l'esperimento in onda su Real Time in cui tre esperti fanno sposare due sconosciuti che dopo cinque settimane di convivenza devono confermare le nozze oppure separarsi, racconta il finale anche del percorso tra Jessica e Sergio. Una coppia partita in sordina, forse quella che inizialmente poteva far pensare di non riuscire ad arrivare in fondo con qualche chance, ma che invece puntata dopo puntata - mettendosi in gioco in maniera costruttiva - ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo ai tre esperti. Il programma funziona: Jessica e Sergio hanno deciso di continuare il loro matrimonio.

Jessica e Sergio infatti si sono dimostrati una coppia diesel. Lei - originaria di Segrate, 32 anni, imprenditrice - prima dell'inizio del dating show aveva chiesto un uomo maturo, più grande di lei. Lui - 35 anni, autentico giramondo - ha saputo avere pazienza. Sì perché all'inizio Jessica non è sembrata a suo agio, a tratti insofferente. Sergio è sembrato accusa la situazione ma è rimasto positivo. Per questa coppia il viaggio di nozze è stato lo snodo cruciale (“sei sopra ogni aspettativa” ha confessato lo sposo alla sposa) e ha cambiato le cose in meglio. Tra mille difficoltà, qualche litigio, i due ci hanno provato, hanno superato le rispettive titubanze e paure sino ad arrivare a piacersi. Nonostante abbiano messo che, se si fossero conosciuti al di fuori del programma, molto probabilmente non si sarebbero mai frequentati.

Jessica e Sergio sono riusciti ad abbattere le barriere e a venire incontro alle esigenze dell'altro in maniera naturale, senza forzature. La coppia, che all'inizio sembrava la più incompatibile sulla carta, è diventata la più salda, complice la volontà di conoscersi e di vivere l'esperimento fino in fondo dimostrando alla fine un grande affiatamento. Emozionante così l'ultima puntata e il momento in cui esprimono di voler restare marito e moglie. La loro storia, per ora, è a lieto fine.

