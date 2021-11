Matrimonio a prima vista 2021, Dalila e Manuel si separano. Le anticipazioni dell'ultima puntata

15 novembre 2021 a

L'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 2021, l'esperimento in onda su Real Time in cui tre esperti fanno sposare due sconosciuti che dopo cinque settimane di convivenza devono confermare le nozze oppure separarsi, racconta il finale anche del percorso tra Dalila e Manuel. La coppia era anche partita bene, spinta da un discreto feeling a livello fisico. Ma con il passare delle puntate questa complicità di intenti si è affievolita facendo intravedere crepe importanti. Sino a scontri anche ruvidi. L'anticipazione su questa coppia rivela che Dalila e Manuel si sono separati lasciando lo studio con un carico di sofferenza non da poco.

Matrimonio a prima vista 2021, l'ultima puntata: la scelta delle tre coppie

Dalila e Manuel erano partiti bene poi la reunion tra coppie - alla quinta puntata - si è rivelata il punto di non ritorno. Dalila infatti aveva seminato dubbi sul comportamento di Manuel: l'interrogativo era che venisse trattata bene indistintamente da chiunque fosse stata la scelta capitata al marito. “Lui si comporta così, ma l’avrebbe fatto anche con un’altra, preso dall’esperimento?“ è stata la sua domanda. A cui Manuel ha provato a rispondere scrivendo una lettera - come suggerito dal coach Favaretto - che però non è mai arrivata a destinazione perché rimasta inevasa. Così a chiedere una consulenza, ma stavolta di coppia, è stata Dalila. La sessuologa Nada ha detto la sua: di fatto la ragazza non ha voluto dare altre chance al marito non riuscendo a mettere da parte le sue paure.

Manuel non è riuscito a rimettere la coppia sul binario della serenità. Anzi. Ha ulteriormente creato il caos. Come quando ha tirato fuori una proposta a dir poco indecente: Dalila ha dichiarato che il marito, fin da subito, le ha chiesto di fare con lui dei giochi erotici, mettendo da parte la conoscenza emotiva e caratteriale che invece a lei ora manca. Una proposta che ha mandato su tutte le furie Dalila. Così anche la puntata in studio dai tre esperti è stata molto tesa e rancorosa. Fine del matrimonio dunque, ognuno torna alla rispettiva quotidianità.

