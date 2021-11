Matrimonio a prima vista 2021, Martina e Davide si separano. Lei: "Ora me ne posso andare?"

15 novembre 2021 a

L'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 2021, l'esperimento in onda su Real Time in cui tre esperti fanno sposare due sconosciuti che dopo cinque settimane di convivenza devono confermare le nozze oppure separarsi, racconta il finale anche del percorso tra Martina e Davide. Una coppia che sembrava poter avere buone fondamenta e che invece, giorno dopo giorno si è allontanata tra mille problematiche. L'anticipazione su questa coppia rivela che Martina, in particolare, e Davide si sono separati lasciando lo studio dei tre esperti ognuno per conto suo nel gelo più totale.

Un fallimento totale questa coppia che hanno avuto difficoltà a rapportarsi. Martina ha sempre voluto avere l'ultima parola su tutto, mentre Davide (da lei appellato "cozza" più volte) nel percorso si era dimostrato quantomeno entusiasta e sicuramente generoso nel provare a far andare le cose meglio di quella che poi è stata la realtà dei fatti. Anche un po' ingenuo. Lo specchio è tutto nella puntata finale quando Martina non vede l'ora di chiudere l'esperienza mentre Davide spera di poter provare ad approfondire la conoscenza dell'ormai ex moglie al di fuori del programma per capire se ci sia una possibilità. "Un domani si vedrà" più che una risposta è sembrata una frase di circostanza, quasi una scorciatoia per rendere meno amaro l'epilogo.

Resterà probabilmente nella storia del programma il momento in cui Martina chiede alla produzione: "Adesso me ne posso andare via?". Come un'autentica liberazione. Appuntamento con la visione della puntata integrale su Real Time a partire dalle ore 21.15 domani martedì 16 novembre 2021.

