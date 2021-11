L'Eredità, Ketty ancora campionessa. Alla Ghigliottina però non trova la parola vincente: era personale

15 novembre 2021 a

Un'altra puntata avvincente quella de L'Eredità andata in onda oggi, lunedì 15 novembre 2021, su Rai1. Il quiz show condotto da Flavia Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45 in poi ha visto la conferma, come campionessa, della giovanissima Ketty che ha appena 22 anni.

L'Eredità, la giovanissima Ketty nuova campionessa ma niente soldi: alla Ghigliottina sbaglia la Prova

Ketty si è presentata alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro, che tuttavia si è dimezzato solo una volta a 105.000 dopo le parole richiesta, area, terra, libertà e qualcosa. A questo punto Ketty ha spiegato quale ragionamento l'ha portata ad arrivare alla parola gioco che ha scritto per la soluzione del gioco finale. Il termine però non si è rivelato quello esatto, con lo stesso Insinna che ha come al solito illustrato il quadro della situazione e dando la parola vincente: personale. Al triello Ketty aveva superato Giovanni, già campione nei giorni scorsi, e la new entry Stefania, rispondendo a cosa significasse nella zona del Salernitano il termine ammasonarsi che viene utilizzato per dire ritornare a casa. Tutti e tre ci riproveranno domani.

Curiosa la scommessa che la stessa Ketty ha fatto con il fidanzato Paolo, pure lui studente. Quest'ultimo ha infatti detto a Ketty che qualora lei fosse arrivata alla Ghigliottina anche lui avrebbe provato a iscriversi al quiz show di Rai1. Un programma che tutti i giorni è un grande successo, soprattutto per quello che riguarda il gioco finale.

