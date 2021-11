Matrimonio a prima vista 2021, stasera in tv 16 novembre su Real Time l'ultima puntata: cosa hanno scelto le tre coppie

16 novembre 2021 a

Stasera in tv, martedì 16 novembre, su Real Time va in onda l'ultima puntata, quella decisiva, di Matrimonio a prima vista (dalle ore 21,15). Le tre coppie oggetto dell'esperimento dovranno decidere se continuare il loro rapporto anche dopo la fine della trasmissione oppure se torneranno a essere due sconosciuti come lo erano prima che iniziasse questa avventura.

Matrimonio a prima vista 2021, Jessica e Sergio sono rimasti moglie e marito

L'andamento di Matrimonio a prima vista ha visto finire male le coppie che avevano iniziato bene e viceversa. Per esempio dopo i primi giorni e successivamente al viaggio di nozze, le cose andavano bene per due coppie e non per quella tra Jessica e Sergio. Che poi hanno trovato un equilibrio riuscendo a compiere un buon percorso. Adesso dopo cinque settimane le tre coppie devono prendere una decisione. Andiamo nello specifico per capire cosa succederà. Tra Martina e Davide, dopo le nozze, la relazione di fatto non è mai iniziata. La convivenza è andata male e il tempo trascorso insieme è stato davvero minimo. Lei è sempre stata scostante (lo ha chiamato "una cozza" più di una volta) ed entrambi al momento fatidico hanno deciso di non continuare ad essere sposati. Ma prima di salute Davide ha dichiarato di essere comunque interessato a conoscere Martina, apparsa dubbiosa, al di fuori del programma.

Matrimonio a prima vista, Davide: "A Martina toglierei il pigiama a morsi". Ma lei va via di casa

Dalila e Manuel sembravano la coppia più unita. La convivenza è partita bene, poi dopo i primi dubbi della sposa, tutto è andato a rotoli. Anche loro decideranno di non continuare la loro relazione e il percorso insieme. Infine Jessica e Sergio. All'inizio il rapporto è partito in salita, poi dopo aver affrontato i problemi di coppia, le cose hanno iniziato a funzionare sino alla sorpresa finale: entrambi decideranno di restare sposati e continuare insieme la vita che li aspetta al di fuori del programma targata Real Time.

Matrimonio a prima vista 2021, proposta di giochi erotici: tra Dalila e Manuel è caos

