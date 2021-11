Grande Fratello Vip, stasera in tv 15 novembre su Canale5: ospiti e anticipazioni. Pronti nuovi concorrenti

15 novembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 15 novembre 2021, ennesima puntata del Grande Fratello Vip su Canale5 dalle ore 21,40. Alla conduzione sempre Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste. Sono tre i concorrenti in nomination, tutte donne. Al televoto le sorelle Selassié, con Lulù che sta facendo discutere (e non poco) per il suo rapporto quasi ossessivo con Manuel, Soleil, spesso al centro di polemiche e la dolce Sophie, che con modo ed educazione riesce sempre a dire quello che pensa. Il pubblico chi deciderà di salvare?

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Alex e Soleil e del loro rapporto speciale, della loro chimica artistica. Dopo il duro confronto in studio tra Delia, moglie dell’attore, e Soleil, concorrente del reality, come sta procedendo la loro amicizia? Si potrebbe parlare, poi, di un’altra coppia ormai divisa, quella formata da Lulù, una delle sorelle Selassié al televoto, e Manuel. Dopo un avvicinamento, i due sono sempre più distanti e Manuel pare abbia deciso di troncare, definitivamente, ogni rapporto.

Ma la notizia delle ultime è che il reality non chiuderà i battenti a dicembre ma andrà avanti sino a marzo del 2022 diventando, ufficialmente, il più lungo di sempre. Poi per tenere vive le dinamiche all'interno della casa la produzione sta ragionando a una serie di nuovi ingressi come accaduto anche nelle edizioni scorse. TvBlog fa i nomi di Patrizia Pellegrino, Nathalie Caldonazzo, mentre Oggi quelli di Valeria Marini, ormai un habitué del Grande Fratello Vip, e Maria Monsè, quest'ultimo dato quasi per certo. Dentro la casa invece si sostiene che, da un momento all'altro potrebbe esserci l'ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli.

