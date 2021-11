Serena Mollicone, un mistero lungo venti anni: stasera lo speciale de Le Iene

15 novembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 15 novembre, su Italia 1 alle ore 21.15 nuova puntata de Le Iene. Andrà in onda lo speciale L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni. Tutta la puntata sarà dedicata alla vicenda della morte dell'adolescente di Arve, avvenuta nel 2001. Un giallo ancora avvolto dal mistero. Lo speciale è stato scritto da Alessia Rafanelli ed è annunciata la trasmissione di contenuti inediti, testimonianze dei principali protagonisti della vicenda. Si farà il punto sulle indagini e sulle ricostruzioni, ripercorrendo tutte le tappe della vicenda. La presentazione sarà a cura di Veronica Ruggeri.

Serena Mollicone fu trovata morta in un bosco nel mese di giugno 2001. L'accusa sostiene che il giorno prima era entrata nella casera dei carabinieri, caserma da cui non è più uscita viva. La ragazza però non è l'unica vittima del giallo. L'11 aprile 2008 in una zona isolata fu ritrovata un'auto con tutte le portiere aperte. Sangue intorno alla vettura e all'interno il cadavere di Santino Tuzi, brigadiere che aveva indagato proprio sul caso di Serena. Secondo le prime analisi si trattava di un suicidio e il caso venne chiuso in fretta nonostante diversi dubbi: dalla sua pistola mancavano due colpi ma nel corpo ne è stato ritrovato solo uno.

Per la morte di Serena Mollicone è ancora in corso il processo. Sono a giudizio l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ai tempi dell’omicidio comandante della stazione di Arce; la moglie Annamaria; il figlio Marco; Vincenzo Quatrale, all’epoca sottufficiale, e l’appuntato Francesco Suprano. La famiglia Mottola e Quartale sono accusati di concorso in omicidio e l'ex sottoufficiale anche di istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi. Suprano è accusato di favoreggiamento. Secondo il pm Beatrice Siravo, la ragazza sarebbe stata aggredita nei locali della caserma, poi assassinata altrove. Tutti gli imputati respingono fermamente le accuse. Nel corso degli anni le indagini sono state più volte chiuse e riaperte. Oltre 300 i testimoni interrogati, così come sono stati prelevati campioni di Dna. Ma non c'è mai stato alcun riscontro.

