Stasera in tv lunedì 15 novembre, Quarta Repubblica su Rete 4: gli ospiti di Nicola Porro e le anticipazioni

15 novembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 15 novembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro che mette al centro i fatti di attualità, in particolare di politica e di economia (inizio alle ore 21.30). La produzione ha anticipato che la puntata si occuperà soprattutto dei rincari delle bollette e della spesa che stanno incidendo in maniera decisa sulle casse delle famiglie. Ma Porro e gli ospiti affronteranno anche il tema delle possibili nuove restrizioni anti Covid che potrebbero essere inevitabili qualora i numeri del contagio continuassero a crescere, come del resto sta accadendo anche nel nostro Paese ormai da diverse settimane.

Batosta di Natale per gli italiani: i prezzi aumentano. Famiglie costrette a spendere meno per pranzi, cenoni, viaggi e regali

Come tutte le puntate è in programma un interessante faccia a faccia. Sarà la volta dell'economista Antonio Martino, ministro degli Esteri e della Difesa, durante il governo guidato da Silvio Berlusconi. Tra i servizi annunciati è stato segnalato un reportage dall'isola di Murano dove i vetrai rischiano la chiusura per l'elevato aumento del gas che ha causato la drastica crescita dei costi di gestione dei laboratori. Ma la trasmissione si occuperà anche dei passaggi che determinano il prezzo della pasta, mettendo in evidenza quali sono gli anelli della catena di produzione, distribuzione e vendita che guadagnano di più e quelli che invece soffrono. Inoltre approfondimento sui progetti presentati per essere finanziati grazie al Pnrr. Quindi un'ampia pagina dedicata all'economia, ma ovviamente non mancherà quella incentrata sull'andamento della pandemia da Covid.

Green pass verso le nuove regole. Tamponi rapidi validi solo 24 ore e spinta decisa alla vaccinazione. Il piano per salvare il Natale

Anche nella puntata di oggi, numerosi e autorevoli gli ospiti, già annunciati dalla produzione. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani; Bruno Vespa, padrone di casa di Porta a Porta; il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso; il senatore del Gruppo Misto, Tommaso Cerno; l’europarlamentare dei Verdi Allenza Libera Europea, Ignazio Corrao; il consigliere delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia; l’esperta di lavoro autonomo, Emiliana Alessandrucci; il direttore de Il Riformista, Piero Sansonetti; il direttore di Tpi, Giulio Gambino. Tra gli ospiti anche Daniele Capezzone e Fabio Dragoni (La Verità), Benedetta Frucci (Il Tempo), suor Anna Monia Alfieri. Naturalmente non mancheranno le opinioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.