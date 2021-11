Morgan, la retromarcia social con Selvaggia Lucarelli. La carriera, il suicidio del padre, le relazioni, i figli, lo sfratto

15 novembre 2021 a

Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, sarà protagonista nella puntata di Oggi è un altro giorno - lunedì 15 novembre 2021 - il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. L'artista milanese, 48 anni, nelle ultime ore è tornato a far parlare di se non solo per le ottime capacità di ballo dimostrate nelle prime quattro puntata di Ballando con le Stelle, ma anche per l'aggressione verbale che - nella quinta puntata dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci - ha indirizzato a Selvaggia Lucarelli dopo un'analisi non certo positiva da una parte della giuria. Che sta lì proprio per giudicare, nel bene e nel male. Lo scontro tra i due è immediatamente diventato virale e l'ultimo colpo di scena è la marcia indietro fatta dallo stesso Morgan sui social: in un messaggio privato, poi reso pubblico dalla giornalista, ha scritto di aver "giocato, avendo intenzioni teatrali". Selvaggia però ha tenuto fermo il punto e pretende scuse ufficiali.

Ma chi è Morgan? Artista polivalente, cantautore ma anche musicista compositore, critico musicale, polistrumentista, scrittore, ha fondato la band Bluvertigo di cui è stato frontman. Nel 1998 vinse gli Mtv Europe Music Awards proprio con i Bluvertigo, da solista due volte la Targa Tenco. Grazie alla sua partecipazione a X Factor Italia, è entrato nel Guinness dei primati per essere stato il giudice di talent show che ha vinto il maggior numero di talent nel mondo (ha infatti vinto cinque delle sette edizioni di X Factor Italia a cui ha preso parte). Negli anni hanno spesso fatto scalpore alcune "follie" come quando viene squalificato dal Festival di Sanremo 2020 per screzi con Bugo con cui avrebbe dovuto esibirsi sul palco.

Movimentata anche la sua vita privata, scossa nel 1988 da un evento tragico: il suicidio del padre per depressione e debiti ad appena 48 anni. Dal 2000 al 2007 ha avuto una relazione con l'attrice italiana Asia Argento dalla quale, nel giugno 2001, ha avuto la prima figlia, Anna Lou. Nel 2012 ha avuto una seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, concorrente di X Factor 5 e Grande Fratello. Nel 2020 nasce la sua terza figlia Maria Eco dalla relazione con Alessandra Cataldo. Tutte e tre le relazioni si sono concluse in maniera non amichevole e hanno portato le tre partner a denunciare il cantante per motivi legati al mantenimento delle figlie o per comportamenti molesti. Ha avuto dei flirt anche con altre donne dello spettacolo, dalla stessa Selvaggia Lucarelli a Maddalena Corvaglia. Molto rumore fece anche la notizia di quando venne sfrattato.

