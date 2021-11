Oliver Onions, chi sono: la band delle colonne sonore dei film. Anche quelli di Bud Spencer

15 novembre 2021 a

Gli Oliver Onions sono ospiti di Oggi è un altro giorno - il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione - in onda oggi lunedì 15 novembre 2021. Il gruppo musicale è formato dai fratelli Guido e Maurizo De Angelis, noti arrangiatori e autori di colonne sonore negli anni Settanta e Ottanta.

Ma chi sono gli Oliver Onions? Sono Guido, 76 anni, e Maurizio 74. Originari di Rocca di Papa, hanno iniziato la loro carriera nel 1963 ma il successo arriva quando abbracciano le colonne sonore, sia per il cinema che la televisione. In particolare realizzano le musiche di numerosi film con la coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill tra cui Flying Through the Air per il film ...più forte ragazzi! (colonna sonora per la quale conquistano il Nastro d'argento); Dune Buggy, per il film ... altrimenti ci arrabbiamo!; Angels and beans, dal film Anche gli angeli mangiano fagioli, con Bud Spencer e Giuliano Gemma; Bulldozer, Sheriff, Fantasy, nonché le musiche per i film Zorro e Il corsaro nero. Per la televisione, tra le tante colonne sonore delle serie televisive, realizzano quelle per varie sigle di cartoni animati, come Galaxy Express 999, Le avventure di Marco Polo, Il Gatto Doraemon, Rocky Joe (come Gli Amici di Rocky Joe), D'Artacan (come I Tre Moschettieri), Ruy, il piccolo Cid, Il giro del mondo di Willy Fog e Jacky, l'orso del monte Tallac (come Royal Jelly). Nel 1980 ottengono un clamoroso successo in Germania con il singolo Santamaria, primo posto per sei settimane consecutive, che rimane in classifica per trenta settimane consecutive risultando il quarto singolo più venduto dell'anno nel paese.

A causa della loro ampia produzione discografica nasce l'esigenza di usare degli pseudonimi per differenziare i dischi e non inflazionare il mercato, per questo motivo le loro incisioni discografiche escono con varie denominazioni, tra cui proprio Oliver Onions. Proprio quest'ultimo nome è quello che caratterizza i dischi di maggior successo, identificandosi con i due musicisti. Il nome Oliver Onions deriva dal nome del romanziere britannico George Oliver Onions (1873 - 1961), scelto solo perché le due parole si pronunciano come si scrivono. Dalla seconda metà degli anni Ottanta la loro attività si dirada progressivamente fino a cessare, per poi riprendere sporadicamente all'inizio degli anni Duemila. Nel novembre 2007 tengono il primo concerto dopo 25 anni al Lucca Comics Festival. I due fratelli De Angelis sono entrambi sposati. Guido ha due figli maschi e Maurizio invece tre figlie femmine.

