Pino Quartullo, chi è: il matrimonio con una giornalista. Prima l'amore con Elena Sofia Ricci e la figlia Emma

15 novembre 2021

Pino Quartullo, all'anagrafe Giuseppe Quartullo, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto tv di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione, nella puntata di oggi lunedì 15 novembre 2021. L'attore, 64 anni, è anche regista sceneggiatore e direttore artistico. In questi giorni è tornato a teatro con lo spettacolo, insieme a Giobbe Covatta, intitolato Holliwood Burgers.

Originario di Civitavecchia, Quartullo è laureato in Architettura e diplomato in regia all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico e ha conseguito un diploma in recitazione presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti. Ora insegna recitazione all'Accademia ACT Multimedia, a Cinecittà. Tante le pellicole cinematografiche di cui ha fatto parte, la prima è stata il mitico Il marchese del Grillo.

Quartullo è sposato con la giornalista potentina Margherita Romaniello. Il matrimonio, celebrato nel 2010 nella basilica di San Biagio a Marate, è stato preceduto da una romantica serenata sotto casa della futura sposa. A fare da testimone allo sposo, la sorella Sabrina e il grande Gigi Proietti. Alla cerimonia era presente anche Elena Sofia Ricci, per lunghi anni compagna di Pino, dal quale ha avuto la figlia Emma nel 1996. “La lasciai, fu molto doloroso per entrambi, ma io non ero ancora pronto per la vita di coppia, finchè sono stato con lei non ho sfiorato altre donne, non c’è mai stata una lite di gelosia” ha rivelato Quartullo in una intervista smentendo seccamente le accuse di tradimento.

