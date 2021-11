Maneskin, trionfo storico agli Mtv Ema: primo successo italiano. Battuti Coldplay e Imagine Dragons

14 novembre 2021 a

Successo storico per l'Italia nella musica, grazie ai Maneskin. La band romana infatti ha vinto gli Mtv European Music Awards, a Budapest, nella categoria rock band. Si tratta del primo successo italiano in una categoria internazionale nella storia degli Ema.

Battuta la concorrenza di Coldplay, Foo Fighters e Imagine Dragons, Kings of Leon e The Killers. "Best Rock andiamo!!! Questo premio significa tanto per noi. Grazie a Mtv Ema per tutte le nomination e per averci permesso di suonare su un tale palcoscenico da sogno e infinita gratitudine a tutti coloro che ci hanno sostenuto e votato, vi vogliamo bene", si legge sull’account twitter dei Maneskin dopo aver vinto gli Ema con migliore gruppo rock. Il sito di Repubblica ha poi ripreso altre dichiarazioni: "Siamo molto felici che il nostro messaggio sia uscito e arrivato a tutti - ha spiegato il gruppo- quest’anno dobbiamo andare fieri del nostro Paese per tutti i risultati raggiunti. Peccato per i diritti civili - ha aggiunto la band romana - dove continuano ad essere indietro e per noi sarebbe stata la vittoria più importante. La posizione, comunque, non cambia e saremo sempre schierati da quella parte sia in pubblico che in privato".

"Complimenti ai Maneskin. Il premio Best rock agli Mtv Europe Music Awards 2021 è un’ulteriore conferma del loro talento e una vittoria per tutta la musica italiana", così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini.

