L'Eredità, la giovanissima Ketty nuova campionessa ma niente soldi: alla Ghigliottina sbaglia la Prova

Sempre più avvincente L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Nuova campionessa è la giovanissima Ketty, classe 1999, studentessa, che ha superato al Triello anche il campione uscente Giovanni.

Ketty si è quindi presentata alla Ghigliottina con un montepremi da 140.000 euro, che tuttavia si è ridotto a 17.500 euro dopo le parole Bambino, Amicizia, Esame, Artista e Tempo. A questo punto Ketty ha spiegato quale ragionamento l'ha portata ad arrivare alla parola che ha scritto per la soluzione del gioco finale. "In un primo momento ho pensato a Misura, poi però ho optato per Giudizio", ha dichiarato davanti al conduttore Flavio Insinna. Tuttavia il termine non si è rivelato quello esatto, con lo stesso Insinna che ha come al solito illustrato il quadro della situazione, fino a rivelare come chiave della Ghigliottina la parola Prova.

Curiosità da sottolineare è la scommessa che la stessa Ketty ha fatto con il fidanzato Paolo, pure lui studente. Quest'ultimo ha infatti detto a Ketty che qualora lei fosse arrivata alla Ghigliottina anche lui avrebbe provato a iscriversi al quiz show di Rai1. Un programma che tutti i giorni è un grande successo, soprattutto per quello che riguarda il gioco finale. L'appuntamento con Ketty (e anche con il campione uscente Giovanni) è comunque lunedì 15 novembre, sempre su Rai1 dalle 18,45, con L'Eredità.

