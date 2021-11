Simona Ventura, due figli con Stefano Bettarini e l'adozione di Caterina: ora il compagno è Giovanni Terzi

14 novembre 2021 a

Simona Ventura è uno dei più noti personaggi televisivi, conduttrice di grande successo soprattutto nei primi anni Duemila. Nata il 1 aprile 1965 a Bentivoglio (Bologna) sotto il segno zodiacale dell’Ariete, ha iniziato di fatto la sua carriera vincendo Miss Muretto, partecipando anche successivamente per l’Italia a Miss Universo nel 1988.

Simona Ventura, i figli Niccolò e Giacomo da Stefano Bettarini: il naso rifatto per tre volte

In tv ha iniziato nel 1988 al fianco di Giancarlo Magalli in Domani Sposi, poi è inviata sportiva per Tmc, ha condotto La domenica sportiva su Rai1 e Quelli che… il calcio. Altri suoi programmi celebri sono Le Iene, Mai Dire Gol, Matricole, Festivalbar, Music Farm, Festival di Sanremo 2004, X Factor e L’isola dei famosi. Per quanto riguarda la vita privata, non ha mai fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia estetica e di essersi rifatta il naso tre volte. Durante la sua relazione con Stefano Bettarini, Simona Ventura ha saputo dei suoi numerosi tradimenti anche con alcune sue colleghe. Tuttavia i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti nonostante tutto. Dal matrimonio con l'ex calciatore sono nati due figli: Niccolò e Giacomo.

Simona Ventura, l'amore per Giovanni e i figli. Il matrimonio con Stefano Bettarini e una carriera al top

Nel 2014, inoltre, ha ottenuto l’adozione di una bambina, Caterina. Dopo Bettarini è stata legata a Gerò Carraro e in seguito ancora a Giovanni Terzi, suo attuale compagno di vita. Tornando al rapporto con Bettarini, ha affermato tempo fa: "Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, mettevo il salame negli occhi perché ero molto innamorata di Stefano. Io l’ho fatto solo una volta, è stato il piede di porco che ha scardinato il nostro matrimonio. Avevo pazienza, ma non potevo mica restare 8 anni da cornuta e mazziata", ha affermato in una vecchia intervista a Maurizio Costanzo. Simona Ventura è tra gli ospiti di Che tempo che fa, nella puntata in onda su Rai3 domenica 14 novembre.

Evasione fiscale, Simona Ventura assolta e l'avvocato esulta: "Lei già torturata sotto l'aspetto tributario"

