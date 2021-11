Fabio De Luigi, i figli Dino e Lola con Jelena Ilic: "Penso di essere migliore da genitore che come attore"

14 novembre 2021 a

Fabio De Luigi è uno degli attori comici più apprezzati dal pubblico e dagli appassionati di cinema. Nato l’11 ottobre del 1967 sotto il segno della Bilancia, Fabio De Luigi ha avuto la svolta nella sua carriera in tv, facendo parte del cast di Mai dire gol e dando vita a personaggi che hanno fatto la storia, su tutti l'improbabile cantante Olmo. Tra le curiosità sul suo conto, prima di dedicarsi alla professione di attore ha militato per anni in serie A come giocatore di baseball. Tuttavia ha deciso di abbandonare la carriera sportiva in favore di quella di attore, per cui si sentiva più adeguato.

Fabio De Luigi, dall'amore con Jelena Ilic sono nati i due figli Dino e Lola

Ha raccontato in una vecchia intervista a Rolling Stone di aver rubato i compiti in classe di un suo insegnante per prepararsi a una verifica: “Ho trafugato dei compiti in classe dall’armadietto di un professore. Il giorno dopo ero preparatissimo. Il problema è che andavo talmente male in quella materia che l’insegnante mi ha detto che avevo copiato", le sue parole tempo fa. E' un tifoso sfegatato dell’Inter. Per quanto riguarda la vita privata, Fabio De Luigi e Jelena Ilic si sono incontrati tardi, quando lui aveva già 31 anni, grazie ad una cena tra amici in comune: “Lei, che è serbocroata, viveva in Romagna da cinque anni. Non ci siamo più lasciati e condividiamo tutto, anche le scelte professionali”, ha raccontato in passato. La relazione è iniziata nel 1998 e da questa sono nati due figli: Dino (2007) e Lola (2011).

Adora trascorrere il proprio tempo libero proprio in loro compagnia. Si ritiene molto soddisfatto del suo lavoro come padre: "Per Lola e Dino sono un compagno di giochi, ma anche un padre esigente - ha rivelato a Grazia in una vecchia intervista - non transigo sulla puntualità, sui compiti e sugli impegni presi. Tutto sommato, penso di essere migliore come genitore che come attore". Fabio De Luigi è tra gli ospiti di Che tempo che fa, nella puntata di domenica 14 novembre.

