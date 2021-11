Lady Gaga, dallo stupro subito a 19 anni alla malattia: l'amore finito con Taylor Kinney

14 novembre 2021 a

Lady Gaga è una autentica icona della musica internazionale. Nata il 28 marzo 1986 (Ariete), Lady Gaga è una delle migliori interpreti pop del mondo. Il suo vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta e le sue origini (come lascia intuire il cognome) sono italiane. Il padre è Joseph Germanotta, la madre si chiama Cynthia. Ha frequentato una scuola cattolica, ma alle altre ragazze non piaceva: la chiamavano con nomignoli umilianti, la escludevano e le facevano scherzi terribili che hanno suo malgrado segnato la sua crescita

Per quanto riguarda la vita privata, a 19 anni è stata stuprata da un produttore discografico. L’uomo aveva 20 anni più di lei e per molti anni non ha avuto il coraggio di ammetterlo. Ha trovato il coraggio di denunciarlo ai microfoni di Edward Sterne e gli ha dedicato il brano Swine (Porco, ndr). Da sempre è considerata un’icona per i diritti dei gay e nella lotta contro il bullismo. Nel 2017 la cantante si è separata dallo storico fidanzato Taylor Kinney, con cui si vociferava che presto ci sarebbe stato il matrimonio.

“La mia vita amorosa è appena implosa - ha dichiarato in una vecchia intervista a People -. Ho venduto 10 milioni di dischi e ho perso Matt, 30 milioni e ho perso Luke. Ho fatto un film e ho perso anche Taylor. Questa è una specie di maledizione. Ho il cuore spezzato per la terza volta". Nel 2018 si è vociferato di una storia con Bradley Cooper, suo partner nel film A star is born. Un film che nel 2019 le è valso un Oscar per la miglior canzone, Shallow. Tra le curiosità sul suo conto, soffre di fibriomialgia, una malattia che l’ha spesso costretta ad annullare i propri tour. Lady Gaga è l'ospite speciale di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio, nella puntata di domenica 14 novembre.

