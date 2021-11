Vanessa Incontrada, il figlio Isal con Rossano Laurini e due libri scritti con la madre Alicia Soler Noguera

14 novembre 2021 a

Vanessa Incontrada è tra i personaggi televisivi più popolari in Italia e non solo, attrice e apprezzata showgirl. Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona (42 anni) sotto il segno del Sagittario, è alta 170 centimetri circa per un peso forma di 60 chili. Per quanto riguarda la vita privata, dal 2007 vive una bellissima relazione con il compagno Rossano Laurini.

Nel 2008 dalla relazione della coppia, è nato il loro primo figlio, Isal. Il suo compagno ha una figlia avuta da una precedente unione, Diletta, che con Vanessa avrebbe uno splendido rapporto. La madre di Vanessa Incontrada è molto famosa in Spagna. Si tratta di Alicia Soler Noguera, scrittrice spagnola. Nel corso della sua carriera ha scritto diversi libri (alcuni anche insieme alla figlia conduttrice) e collabora con numerose case editrici. Ha appunto uno splendido rapporto con la conduttrice che da tempo vive e lavora in Italia. Proprio Vanessa Incontrada, a cui è legatissima e con cui collabora, le ha dedicato parole dolcissime su Instagram in occasione di una delle ultime edizioni della Festa della mamma: “Sei sempre stata al mio fianco, abbiamo lottato, riso, pianto, discusso, ma soprattutto ci siamo amate e ci amiamo con tutto il nostro cuore. Abbiamo scritto due libri insieme e più che mai ci siamo confrontate. Adesso ho 41 anni e confermo l’amore che ho sempre nutrito, nutro e nutriró per te mamma Alicia", le parole di Vanessa sui social dedicate alla madre.

Insieme alla sua amata Vanessa Incontrada, Alicia ha scritto Insegnami a volare (pubblicato nel 2015 con Rizzoli) e Le bugie uccidono (La Nave di Teseo, 2019). Vanessa Incontrada è tra gli ospiti di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale5, nella puntata di domenica 14 novembre. Con lei ci sarà anche Claudio Bisio.

