Alessandra Amoroso, amore finito con Stefano Settepani: "Diventare mamma? Oggi non me lo chiedo più"

14 novembre 2021 a

a

a

Alessandra Amoroso è tra le cantanti più popolari in Italia, la cui svolta nella carriera è arrivata con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel 2009. Nata il 12 agosto 1986 (sotto il segno del Leone) a Galatina (Lecce), Alessandra Amoroso si è appassionata al canto sin da bambina. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una storia importante con Stefano Settepani.

Alessandra Amoroso, dalla storia finita con il manager al sesso: "Va a braccetto con l'amore"

La relazione si è conclusa da più di un anno. La Amoroso stessa, ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In nella passata stagione, ha ammesso di non essere più fidanzata e di avere il cuore di nuovo libero, ma di non sentirsi ancora pronta per una nuova storia. “In questo momento non ho più il fidanzato. Siamo arrivati a un punto in cui è finito l'amore. Ce lo siamo detto e va bene così”, ha spiegato la cantante di Comunque Andare. “Sono single. Sto molto bene con me stessa. Voglio trovare un mio equilibrio, quando uno lo trova è pronto per stare in due”, le sue parole di qualche mese fa. In passato Alessandra aveva ammesso in più occasioni il desiderio di avere un figlio da Stefano.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso, niente liti: "Ma la vita ci aveva portato in direzioni opposte"

Un sogno quello della 34enne che non si è ancora realizzato e che la cantante è stata costretta ad accantonare, forse per sempre: “Se voglio diventare mamma? Prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più”, ha riconosciuto la cantante non senza dispiacere. Settepani aveva già un precedente matrimonio alle spalle e due figlie. Alessandra Amoroso ha una sorella, Francesca, quest'ultima è sposata e ha una figlia, Andrea. Alessandra Amoroso è tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, il talk show in onda nei fine settimana su Canale5. La cantante sarà protagonista della puntata in onda appunto domenica 14 novembre.

Claudia Gerini, la passione per il cinema, i grandi amori e le figlie. E' lei la ballerina per una notte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.