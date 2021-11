Claudio Bisio, l'amore per Sandra: "La distanza aiuta a mantenere vivo il desiderio

14 novembre 2021 a

Claudio Bisio è ospite di Verissimo nella puntata di oggi, domenica 14 novembre 2021, e parlerà del ritorno alla conduzione, insieme a Vanessa Incontrada, di Zelig. Il programma che ha lanciato tanti comici vedrà proprio il conduttore milanese alla guida per la tredicesima volta (l'ultima era stato nel 2012). Un gradito ritorno quello dell'attore ma anche cabarettista, doppiatore e comico.

Originario di Novi Ligure, 64 anni, Bisio dopo aver iniziato a studiare Scienze agrarie prese il diploma presso la Civica scuola d'arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Il suo esordio in televisione è nella sitcom Zanzibar (1988), poi partecipa ad alcune puntate di Su la testa! e Cielito Lindo. Farà parte poi del cast del film di Salvatores, Mediterraneo, che vincerà un incredibile Oscar. Un successo in parte replicato con Puerto Escondido, un altro film di Salvatores. Negli anni Novanta diventa protagonista di tantissime pubblicità e padrone di casa di Zelig. Conduce Mai dire gol (indovina il personaggio, quasi profetico, del procuratore calcistico Micio, cinico e maneggione). Nel frattempo si intensifica l'attività teatrale ma anche quella cinematografica come attore protagonista (Asini, Manuale d'amore 2, Benvenuti al Sud. Benevenuti al Nord, Tutta colpa di Freud).

Nella vita privata Bisio è sposato con la giornalista Sandra Bonzi dall’agosto 2003. Le loro nozze si sono tenute dopo quasi dieci anni di relazione. "Alla base della nostra storia ci sono amore, rispetto e stima reciproci. Tuttavia, è innegabile: la distanza ci aiuta a mantenere vivo il desiderio di stare insieme. Quando non la vedo per diversi giorni ne sento sempre la mancanza. Risultato? L’appetito non viene mai a mancare!” ha raccontato in una intervista recente. Hanno due figli: Alice, 25 anni, e Federico, 23. Grande tifoso del Milan, si è dichiarato ateo.

