Rita Dalla Chiesa, la figlia Giulia dal matrimonio con Roberto Cirese: l'amore per il nipote Lorenzo

Rita dalla Chiesa è una conduttrice televisiva, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico. Nata a Casoria il 31 agosto del 1947, sotto il segno della Vergine, per anni è stata padrona di casa di Forum e ha diviso parte della sua vita con Fabrizio Frizzi.Per quanto riguarda la vita privata, negli anni Settanta la giornalista si è sposata per la prima volta con Roberto Cirese. Un amore importante che le ha regalato la grandissima gioia di diventare mamma di Giulia.

Successivamente si è innamorata del collega Fabrizio Frizzi. I due sono diventati una delle coppie più amate delle televisione e nel 1992 hanno deciso di sposarsi. Nel 2002 la coppia ha annunciato il proprio divorzio, alla base della loro decisione ci sarebbe stato il tradimento di Frizzi con un’altra donna. In seguito i due sono riusciti a riappacificarsi, e Rita dalla Chiesa ha sempre avuto parole cordiali e d’affetto verso il suo ex marito, morto prematuramente nel 2018. Nel maggio del 2021 ha subito un altro lutto, di Emilia Cestelli, moglie di suo fratello, Nando Dalla Chiesa, che è morta a causa di un tumore.

Ha appunto una figlia, Giulia, che nel 2017 ha perso il proprio compagno Massimo Santoro. “Ha lottato fino all’ultimo e Giulia con lui - ha raccontato Rita in una vecchia intervista a Oggi -. Li ho visti combattere insieme e sono stata vicina a mio nipote Lorenzo, che ha dieci anni, durante la malattia del padre. Lui parla sempre del papà al presente. Quando gli ho detto che voglio cambiare la macchina mi ha risposto ‘Nonna, prendila blu come piace a papà’. Massimo è sempre con noi". Suo padre Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato assassinato in un agguato di matrice mafiosa. Rita Dalla Chiesa è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 14 novembre.

