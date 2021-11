Patty Pravo e la preferenza per gli uomini stranieri: "Biondi, senza un pelo né muscoli"

14 novembre 2021 a

Patty Pravo (all'anagrafe Nicoletta Strambelli) è una delle leggende, delle icone della musica italiana. Celebri i brani che ha portato al successo, da Pazza Idea a Pensiero Stupendo, da Bambola a Il Paradiso, fino a Dimmi che non vuoi morire, scritta per lei da Vasco Rossi. Turbolenta la sua vita sentimentale: si è sposata ben 5 volte. La prima volta con Gordon Faggetter nel 1968, la seconda con Franco Baldieri nel 1972, la terza con Paul Jeffery nel 1976, la quarta con Paul Martinez nel 1978 e la quinta con John Edward Johnson nel 1982. Spesso nel corso della sua carriera si è lasciata andare a dichiarazioni piccanti: "Quanto conta il sesso? Se il rapporto intimo non funziona, addio", le sue parole in una vecchia intervista.

Gli amori della Divina Patty Pravo: cinque matrimoni e quello celtico con Riccardo Fogli

I suoi gusti però l'hanno portata più che altro verso gli uomini stranieri: giovani e intorno ai 35 anni. Gli stranieri, ha sempre confidato, le trasmettono curiosità e velocità mentale, I suoi gusti? In una intervista di qualche tempo fa ha sottolineato come le piacciano gli uomini senza barba, biondi o al massimo castani, senza un pelo sul corpo e senza muscoli.

Patty Pravo, cinque matrimoni e un rito celtico: una vita sentimentale incredibile

Dopo i primi due matrimoni, ha sposato, nel 1974, il cantante dei Pooh Riccardo Fogli. Le nozze tra i due, però, non hanno avuto valore in Italia, in quanto svoltesi in Scozia, con rito celtico. Nel corso di un’intervista ha parlato della maternità e dei motivi che l’hanno spinta a non mettere al mondo dei figli: “A casa mia o si fa la mamma per bene o non si fa. I bambini vanno tirati su bene, non si possono portare in tour con la tata", ha dichiarato in passato. Patty Pravo è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di domenica 14 novembre in onda su Canale5 e condotta da Silvia Toffanin.

Patty Pravo, quella volta con la droga in macchina insieme a Jimi Hendrix: "Fu molto divertente"

