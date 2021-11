Amici, le anticipazioni: la sfida dei cantanti la vince Lda. Fuori Ale. Tra gli ospiti anche Aka7even

14 novembre 2021 a

Questo pomeriggio, domenica 14 novembre 2021, su Canale5 dalle ore 14 va in onda la nona puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Ospite di eccezione J-Ax che, nelle vesti di giudice, dirà la sua nella sfida tra i cantanti.

Ospite anche Aka7even che presenterà il suo nuovo singolo. Nella sfida tra cantanti il primo classificato è stato LDA. E’ stata eliminata Ale. LDA e Guido invece hanno vinto le loro sfide. Serena, di nuovo infortunata, non si è potuta esibire. Ale ha perso la sfida ed è entrato un concorrente che si chiama Andrea. La puntata di oggi di Amici 2021 inizierà con Mattia e Christian che ballano un boogie. La maglia per la riconferma era quella di Christian. La Celentano si lamenterà che Christian e Mattia perché troppo distanti di livello dai professionisti. Maglia riconfermata per Mattia. Poi sarà il momento della sfida di ballo di Guido. A giudicare Marcello Sacchetta e vincerà Guido. Gara cantanti: si inizierà con Alex che canterà Beliver e otterrà un 6,5. Dopo toccherà a Albe che canta La mia signorina, voto 7, 5. Lda canterà un pezzo inglese. Voto 8, Sissi canterà Salirò, voto 7. Rea canterà la canzone che voleva cantare anche Luigi, Voto 7. Simone canterà Pensa di Moro, voto 6.5. Tommaso prenderà 6 e cantarà La fine di Nesli. Nicole canterà la canzone di Cremonini, Buon viaggio. Luigi riceverà i complimenti da J-Ax. Poi si tornerà al ballo con Carola che ballerà un tango con Umberto e Dario che ballerà un pezzo di Veronica.

Non mancheranno le discussioni tra Raimondo Todaro e la maestra Celentano, che deciderà di fare esibire in un latin show Carola e Mattia. Per calmare gli animi, i due professori balleranno una bachata insieme.

