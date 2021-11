Pierpaolo Pretelli, chi è il nuovo volto di Domenica In: "meno pregiudizi, a giudicare ci pensa sempre il pubblico" il battesimo di Maurizio Costanzo

14 novembre 2021 a

Pierpaolo Pretelli da oggi, 14 novembre 2021, diventa un nuovo volto di Domenica In. Mara Venier infatti ha deciso di assegnare uno spazio al protagonista di Tale e Quale Show che in precedenza era stato finalista del Grande Fratello Vip. Proprio dopo averlo apprezzato nel programma di Carlo Conti, la Venier ha deciso di offrirgli una rubrica nel suo programma della domenica. La maggior parte del pubblico sui social si è espressa positivamente su questa convocazione, ma non sono mancati le critiche di coloro che ritengono l'ex modello non adatto alle modalità televisive di un contenitore come Domenica In.

Il decano della televisione Maurizio Costanzo ha espresso la sua opinione sull'argomento, una sorta di benedizione: “Se Mara Venier ha scelto Pierpaolo significa che questo signore ha delle capacità. Mi risulta che al programma Tale e Quale si sia distinto, cantando molto bene. Inoltre non mi pare che Mara gli abbia dato una rubrica su arte e cultura: per lui è stato pensato uno spazio leggero di intrattenimento. Dovremmo avere meno pregiudizi, perché a giudicare ci pensa sempre il pubblico”.

Ma chi è Pierpaolo Pretelli? Lucano - è originario di Maratea - 31 anni, si è trasferito a Roma per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza. Per mantenersi, ha lavorato come cameriere in una discoteca e come bagnino in una piscina. Ha poi iniziato la carriera di modello ed è stato il primo "velino" di Striscia la Notizia. Poi è stata una rapida escalation: tentatore a Temptation Island Vip, corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne, poi inquilino della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ha anche pubblicato la canzone Rondine, remix di Think About the Way di Ice Mc. Pretelli è stato fidanzato con Ariadna Romero, splendida attrice di origini cubane diventata famosa per aver recitato con Leonardo Pieraccioni. Insieme hanno avuto un figlio (Leonardo). Appena un mese dopo la nascita del bambino, la coppia ha attraversato una grossa crisi e i due si sono lasciati. Ora Pretelli vive una storia d'amore con l'influencer Giulia Salemi conosciuta proprio dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ora l'avventura a Domenica In.

