J-Ax, carriera e vita privata: il bullismo, il successo come Articolo 31, la droga e l'amore per Elaina e Nicolas

14 novembre 2021 a

a

a

J-Ax, all'anagrafe Alessandro Aleotti, è l'ospite della puntata di oggi - 14 novembre 2021 - di Amici di Maria De Filippi. Il rapper, ma anche cantautore e produttore discografico, è stato chiamato per giudicare i cantanti in gara che, questa volta, non potranno esibirsi con i loro inediti ma dovranno scegliere cover ad hoc ed interpretarle al meglio.

Morgan contro Selvaggia Lucarelli, che litigio: "Non capisce nulla di musica e danza" | Video

Ma chi è J-Ax? Milanese, 49 anni, noto per aver fondato il duo hip hop Articolo 31 insieme a DJ Jad nei primi anni Novanta, dal 2006 ha intrapreso la carriera di solista. Fratello maggiore di Grido, ex-componente dei Gemelli DiVersi, per alcuni mesi aveva anche preso parte al progetto Due di Picche, poi accantonato, assieme a Neffa. Strade di città fu uno dei primi album rap in lingua italiana, pubblicato nel 1992, con il singolo Tocca qui che fu il primo pezzo rap in italiano passato in radio. Nel 1994 uscì il secondo album in studio Messa di vespiri, contenente tra gli altri anche un pezzo dedicato alla marijuana, Ohi Maria che l'anno dopo vinse Un disco per l'estate. Nel 1996 venne pubblicato il terzo album Così com'è, successo commerciale degli Articolo 31, grazie al singolo Tranqi Funky, capace di aggiudicarsi sei dischi di platino vendendo oltre seicentomila copie. Ormai realtà della musica italian, nel 2002 la svolta rap rock e punk degli Articolo 31, con la pubblicazione del sesto album Domani smetto trascinato dal singolo omonimo.

Fedez in politica? L'azienda del rapper registra dominio web per le elezioni 2023

Nell'autunno 2006 J-Ax pubblica il suo primo album da solista, intitolato Di sana pianta. Inizia un periodi di collaborazioni, la più fortunata è quella con Fedez, nel 2016. I due pubblicano il singolo Vorrei ma non posto che lancia l'album Comunisti col Rolex. Segue poi anche il singolo inedito Italiana, Tutti grandi successi. Negli ultimia anni J-Ax ha fatto anche tanta televisione: coach di The Voice of Italy, co-conduttore del concerto del Primo Maggio, talent in Amici di Maria De Filippi, presidente di giuria di All Together Now. Al Corriere Della Sera ha raccontato di aver avuto una dipendenza dalle droghe e di aver smesso cercando emozioni forti insieme a sua moglie: dal bungee-jumping al paracadutismo. Grazie alla famiglia ha completamente smesso di bere e di fare uso di sostanze, ma ha dichiarato di fare uso di marijuana di tanto in tanto. Ha inoltre raccontato di essere stato vittima di bullismo a scuola: "Mi picchiavano. Dicevano che portavo sfiga“. Dopo vari flirt ha trovato l’amore con la modella americana Elaina Coker, diventata sua moglie nel 2007. La coppia ha avuto un figlio, Nicolas Aleotti,nel 2017.

Arisa scatenata: foto super sexy e il nuovo singolo. La cantante travolge il web | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.