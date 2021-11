Riccardo Fogli, le relazioni e il gossip: ora la storia d'amore con Karin Trentini

14 novembre 2021 a

a

a

Riccardo Fogli e sua moglie Karin saranno gli ospiti della nuova domenica in compagnia di Paola Perego e Simona Ventura a Citofonare Rai2, in onda oggi - domenica 14 novembre 2021 - alle 11.15 su Rai2. Tra musica, giochi e le bellezze del nostro paese, le padrone di casa ripercorreranno la carriera di Fogli, la sua storia nei mitici Pooh e le sue canzoni più belle. La moglie svelerà aspetti inediti della vita e delle abitudini del cantautore.

Karin Trentini, la figlia Michelle avuta da Riccardo Fogli: "Il mio idolo da quando avevo 16 anni"

Riccardo Fogli è uno dei volti (e delle voci) più noti e più amati della musica italiana. Lei è Karin Trentini, già ballerina e modella, ora soprattutto imprenditrice. Sono sposati dal 2010 e insieme hanno avuto la figlia Michelle. La loro è una storia davvero particolare, visto che la differenza di età è di oltre trent'anni. Quando lei ne aveva sedici i genitori la vollero portare ad un concerto di Fogli e lei rimase incantata vedendolo suonare sul palco. Fece di tutto per conoscerlo e alla fine si sposarono. Era il 2010, Riccardo Fogli aveva 63 anni, lei 31. Frontman e bassista dei Pooh, lui è stato poi solista e vincitore del Festival di Sanremo. Il suo nome è fortemente legato alla musica italiana degli ultimi decenni: è in attività dal 1966 ed ha pubblicato la bellezza di 32 album. Già sposato con Viola Valentino, l'abbandonò nel 1972 per un flirt con Patty Pravo. E' tornato poi dalla moglie con cui si è separato definitivamente dopo aver conosciuto l'attrice Stefania Brassi da cui ha avuto un figlio, Alessandro.

Patty Pravo, cinque matrimoni e un rito celtico: una vita sentimentale incredibile

Poi la storia da favola con Karin Trentini. Recentemente Riccardo Fogli, intervistato in tv da Caterina Balivo della moglie ha detto: "Lei è il mio cuore, mamma della mia figlioletta che posso baciare solo io". Negli ultimi anni la coppia è stata al centro del gossip. Lei è stata accusata di aver tradito il marito mentre era impegnato all'Isola dei famosi, tradimento che lei ha immediatamente smentito. Cosa che ha fatto anche Giampaolo Celli, imprenditore di Albano Laziale, stilista dei vip: "Non c'è stato nulla tra noi. Amo mia moglie e non l'ho mai tradita" dichiarò. Recentemente Karin Trentini ha aperto un B&B in Toscana, chiamato Casa Fogli, e si è anche lanciata nel mondo della cosmesi creando il marchio Diadem Luxury.

Riccardo Fogli, l'amore con Patty Pravo decisivo per l'addio ai Pooh: i due figli Alessandro e Michelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.