Linea Verde, oggi 14 novembre le telecamere di Rai1 sconfinano in Lussemburgo

Consueto appuntamento domenicale, oggi 14 novembre 2021, con Linea Verde alle ore 12.20, lo storico format di Rai1 che racconta l'Italia e le sue eccellenze. Nella puntata odierna la trasmissione supera i confini nazionali e sbarca in Lussemburgo, il "cuore verde" dell'Europa, un piccolo stato con una grande storia, noto alla maggior parte del pubblico per la ricchezza del reddito pro-capite e per l'organizzazione finanziaria. Ma il Granducato di Lussemburgo non è solo questo: è un paese che fa dell'accoglienza e dell'inclusione due elementi cardine della propria società e della sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente altrettanti fiori all'occhiello della sua economia.

Beppe Convertini e Peppone iniziano il loro viaggio dalla capitale, la "Ville" di Lussemburgo, con la sua antica cinta muraria ed i vecchi rioni ma anche con gli avveniristici quartieri odierni e la sua moderna rete di trasporti, peraltro completamente gratuita. Beppe Convertini prosegue dunque il suo tragitto, navigando sul fiume Mosella che, dopo aver attraversato il territorio francese, segue il confine fra Lussemburgo e Germania. Qui tocca dapprima Schengen, cittadina simbolo della libera circolazione europea, poi la Route du Vin, ovvero gli splendidi vigneti vocati a Riesling, Pinot e Cremant, per raggiungere di seguito il Mullerthal, la "Piccola Svizzera Lussemburghese", con i suoi castelli e le sue rocce millenarie.

Peppone invece si reca nel sud del Granducato, luogo di accoglienza di varie generazioni di italiani, per lo più impiegati nelle miniere di ferro e nelle fonderie, ma anche nella produzione di pregiati latticini di chiara origine nostrana. Infine, due rapide escursioni nel rurale Nord del Lussemburgo, culla di antichi mestieri e tradizioni contadine.

