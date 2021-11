Claudia Gerini, la passione per il cinema, i grandi amori e le figlie. E' lei la ballerina per una notte

13 novembre 2021 a

Claudia Gerini sarà la Ballerina per una notte nella puntata di Ballando con le stelle di stasera, sabato 13 novembre. Insieme al maestro Angelo Madonia si esibirà sul palco del seguitissimo programma condotto da Milly Carlucci proponendo una coreografia che preparerà nel giro di qualche ora. Come prevede lo show, la sua performance, diventerà poi il tesoretto di punti che verrà assegnato ad una delle coppie in gara. Claudia Gerini non sarà l'unica ospite. In puntata anche un nome storico della musica nazionale e del cinema: Massimo Ranieri.

Nata il 18 dicembre del 1971 a Roma, proprio quest'anno Claudia Gerini ha tagliato il traguardo dei 50 anni. Oltre ad essere una delle attrici più apprezzate ed amate del cinema italiano, è mamma di due figlie Rosa e Linda. La prima è nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, una unione durata soltanto due anni. Il padre di Linda è invece Federico Zampaglione con cui l'attrice è stata insieme per dieci anni. Dopo la storia con Zampaglione, frontman dei Tiromancino, Claudia Gerini si è legata a Simon Clementi, imprenditore romano. Nonostante la fine del rapporto amoroso, Gerini e Zampaglione sono rimasti legati da una solida amicizia, resa ancora più importante proprio dalla nascita di Linda.

Lunga e ricca di successi la carriera dell'attrice che a soli 12 anni ha vinto il concorso di Miss Teenager. Dopo Non è la Rai, ha recitato nel film di Carlo Verdone Viaggi di Nozze e poi in Sono pazzo di Iris Blond. Da quel momento ha inanellato un successo dietro l'altro. Stando alle indiscrezioni, nella puntata di questa sera di Ballando con le Stelle, Claudia Gerini dovrebbe spoilerare quello che sarà il suo prossimo lavoro sul set cinematografico. L'ennesimo impegno per il grande schermo di una protagonista molto amata e apprezzata dal pubblico italiano.

