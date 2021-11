Federico Fashion Style, l'amore per Letizia e la malattia che lo ha spinto all'inseminazione artificiale

27 ottobre 2021 a

Dopo ben quattro stagioni de Il Salone delle Meraviglie e in attesa della quinta, Federico Fashion Style è arrivato in prima serata su Real Time con un nuovo sorprendente programma, tutto da scoprire, si tratta di Beauty Bus, il format ideato e prodotto da Pesci Combattenti per Discovery Italia. L’hair stylist più famoso della TV ha intrapreso un viaggio ricco di emozioni e colpi di scena girando l’Italia a bordo del suo bus , un vero e proprio salone di bellezza su quattro ruote, dotato di tutto il necessario per dare un nuovo look e una nuova iniezione di fiducia alle donne scelte per il total makeover.

Arriva il bus di Federico Fashion Style per le riprese del suo nuovo programma

Nelle due puntate, in onda mercoledì 27 ottobre alle 21.25, il beauty bus più glitterato della penisola andrà alla scoperta di due bellissimi borghi nella provincia di Viterbo. Prima sosta a Montalto di Castro, dove tutto è pronto per l’arrivo di Federico e del suo salone di bellezza itinerante. Siamo in Maremma, ai confini con la Toscana, e la mission di Federico è sempre la stessa: scegliere due donne a cui fare un cambio look pazzesco e convincere tutte le altre a prendersi più cura di sé. L’assistente di questa puntata sarà Simona, una casalinga che ha sempre sognato di fare la parrucchiera e ha chiamato a raccolta un gruppo di donne che metteranno a dura prova le abilità di Federico.

Donne in fila per farsi fare i capelli da Federico Fashion Style

Nel secondo episodio: il viaggio di Federico continua alla scoperta della provincia di Viterbo siamo a Soriano nel Cimino, tra antichissime faggete e meravigliosi castagneti, che alimentano da anni la celebre sagra. In questa puntata Federico avrà come solerti assistenti due amiche inseparabili, Marina e Floriana, pronte a fare a gara tra loro per le sue attenzioni. Fra le tante donne che lo attendono in piazza, per Federico non sarà facile scegliere a chi fare il cambio look e soprattutto inventare nuove miracolose trasformazioni.