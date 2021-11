Alvise Rigo, con Tove Villfor tra i favoriti alla vittoria di Ballando con le Stelle. L'amicizia con Eleonora Berlusconi

13 novembre 2021 a

a

a

Alvise Rigo è un ex giocatore di rugby e ora personaggio televisivo, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Con il passare delle settimane l'ex atleta - che balla in coppia con Tove Villfor - è entrato nella ristretta rosa di chi può ambire alla vittoria finale.

Tove Villfor, la coppia con Alvise Rigo e la carriera di attrice. Il mistero della vita privata

Su Instagram tantissimi sono i video e le foto dei suoi allenamenti come personal trainer. Non mancano scatti dei suoi viaggi, in montagna o in località balneari. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico ha lasciato la sua città natale Venezia, e si è trasferito a Padova per iniziare la sua carriera da rugbista. Lì si è iscritto all’Università, frequentando il corso di mediazione linguistica e culturale. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una storia molto importante, terminata prima di trasferirsi a Milano. Nel 2019 è stato fotografato con la figlia di Berlusconi, Eleonora, ma tra i due pare c'è stata solo un’amicizia.

Nato il 12 dicembre del 1992 a Venezia, sotto il segno zodiacale del Sagittario, è alto 187 cm e pesa circa un quintale. Lo sportivo e modello ha davvero un fisico impeccabile. Ha lunghi capelli mossi, occhi scuri e barba abbastanza folta. Tra le curiosità sul suo conto, non ha tatuaggi. Adora viaggiare, sa parlare molto bene l’inglese e lo spagnolo approfonditi durante gli anni universitari ed è anche appassionato di motori e tecnologia. Prima della partecipazione a Ballando con le Stelle, è stato avvistato al Festival di Sanremo; Alvise Rigo deve chiaramente molto ad Antonella Clerici che ha chiaramente creduto nelle sue qualità professionali.

Alvise Rigo, un amore importante alle spalle e i lavori con Kendall Jenner e Antonella Clerici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.