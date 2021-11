Mario Tozzi, Sapiens un solo pianeta: alla scoperta dell'uomo e del primo omicidio della storia

13 novembre 2021 a

Andrà ancora in onda in prima serata su Rai 3. Di nuovo incursioni nel passato e segreti da svelare relativi al presente e al futuro. E' Sapiens un solo pianeta, il programma condotto da Mario Tozzi, stasera in tv, sabato 13 novembre, a partire dalle ore 21.45. Come sempre al centro della trasmissione c'è la divulgazione scientifica. Ci sono mai stati altri uomini, prima di noi? E, se sì, che fine hanno fatto? L’aspetto più importante delle montagne è davvero la loro altezza o piuttosto sapere che un tempo erano il fondo di vecchi oceani e che hanno percorso decine di chilometri prima di fermarsi?

E ancora: la Terra può essere considerata una macchina e il suo calore ha davvero creato la vita? Qual è la nostra grande storia? Quella delle gesta eroiche o quella delle pietre e dei materiali che le hanno rese possibili? Sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà la quarta stagione del programma, approfondendo, conducendo ragionamenti, provocando reazioni e ponendo interrogativi con i quali i Sapiens dovranno, prima o poi, fare i conti. Sempre da una prospettiva differente e spesso sorprendente. Il nuovo ciclo si aprirà con un’indagine eccezionale sugli antenati dell’Homo Sapiens realizzata presso il sito archeologico di Atapuerca, nel nord della Spagna. Grazie ai più antichi resti del genere Homo trovati in Europa, e alle tracce di Dna preistorico, è possibile ricostruire la storia dei nostri progenitori e provare a capire perché di tante specie umane alla fine ne è rimasta soltanto una: la nostra. Mario Tozzi indagherà su quello che potrebbe essere il primo omicidio documentato della storia umana.

Visiterà anche la grotta di Chauvet, in Francia, una sorta di cappella Sistina del passato e la grotta di Lamalunga, nella zona di Altamura (Bari), dove si trova il più antico Neanderthal d’Europa. Infine, una delle più recenti e straordinarie scoperte nel campo dell’evoluzione umana: in esclusiva, il programma sarà nella Grotta Guattari al Circeo nel Lazio, dove sono stati appena trovati resti degli ultimi Neanderthal, risalenti a un’epoca vicina alla loro scomparsa sul pianeta. Sapiens un solo pianeta, nasce da un’idea di Mario Tozzi, Giovanna Ciorciolini e Riccardo Mazzon, è un programma di Mario Tozzi, Alberto Puoti, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti e Stefano Varanelli. La regia è di Luca Lepone. Produttore esecutivo Mara Querenghi. Le precedenti edizioni hanno riscosso successo di critica e di pubblico. Un'alternativa televisiva del sabato sera che propone soprattutto show e spettacoli, come del resto ci ha abituato il piccolo schermo.

