Andrea Iannone, la battuta per smentire il flirt con Lucrezia Lando: "E' già incinta"

Andrea Iannone è uno protagonisti più attesi di questa edizione di Ballando con le Stelle 2021. Sin dai primi giorni è rimbalzato il gossip che proprio il pilota avesse un feeling e una sintonia con la ballerina Lucrezia Lando, con cui fa coppia nello show condotto da Milly Carlucci, che poteva andare ben oltre la semplice amicizia. I diretti interessati non si sono mai sbilanciati sul loro presunto flirt ma Iannone, raggiunto dai microfoni de La vita in diretta, ha smentito tutto con una battuta sarcastica: "Sì, ci stiamo sposando e Lucrezia è già incinta". Sino a ora la coppia formata da Iannone e Lando non ha però incantato la giuria classificandosi spesso nelle posizioni di retrovia.

Ma chi è Andrea Iannone? Originario di Vasto, 32 anni, ha corso in MotoGp con Ducati, Suzuki e Aprila prima della sospensione, nel 2019, dalle gare ufficiali per positività al drostanolone, una sostanza il cui utilizzo è proibito, ed anche se la tesi della contaminazione alimentare è stata riconosciuta dai tribunali sportivi, non è bastata ad evitare la sentenza.

Andrea ha acquisito notorietà anche per la sua storia con la showgirl argentina Belèn Rodriguez. I due sono stati insieme nel biennio 2016-2017 ma la storia si è poi interrotta e c'è stato il ritorno di Belèn con il papà del primo figlio, Stefano de Martino. Iannone è stato legato anche a Giulia De Lellis: la storia è durata dal 2019 fino a poco prima del lockdown, nei primi mesi del 2020.

