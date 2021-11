Valeria Fabrizi scatenata durante le prove, il video del sexy balletto

13 novembre 2021 a

C'è da aspettarsi un'altra travolgente esibizione di Valeria Fabrizi nella puntata di stasera, sabato 13 novembre, di Ballando con le Stelle. Nello show condotto da Milly Carlucci che può contare musicalmente sulla scatenata band diretta da Paolo Belli, la non più giovanissima attrice (classe 1936) si sta dimostrando una assoluta protagonista. Nell'ultima puntata ha letteralmente incantato sia la giuria vip che il pubblico in studio, per non parlare dei telespettatori. Con Giordano Filippo forma la coppia sorpresa dell'edizione 2021 dello show di Rai 1, coppia ora che si candida alla vittoria finale.

Ma perché per questa sera si prevede un'esibizione travolgente? E il suo profilo social ufficiale ad annunciarlo, anche se indirettamente. E' stato infatti pubblicato un video registrato durante le prove in cui Valeria Fabrizi è letteralmente scatenata e si lascia andare al ritmo, dimostrando di avere almeno venti anni in meno della sua età reale ed eseguendo anche passi particolarmente sexy. Le immagini hanno raccolto migliaia di like e una infinita serie di complimenti. "E chi la ferma più? Ormai deve vincere", scrive una sua follower.

C'è anche ci pubblica un giudizio più completo, non senza criticare il programma condotto da Milly Carlucci: "Valeria Fabrizi è una super bellissima attrice ed una ballerina straordinaria a Ballando con le Stelle. E' davvero super peccato che Ballando è diventato un programma di pettegolezzi, litigate tra concorrenti e giuria, mettendo in secondo piano il ballo. Valeria Fabrizi merita molto di più che partecipare a Ballando". Di sicuro dopo l'exploit di sabato scorso, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo sono tra i pretendenti al titolo finale, anche se a sognare la vittoria sono praticamente tutti i concorrenti rimasti in gara. Il programma sta entrando nella fase decisiva e ora i giochi si faranno più complicati. L'attrice e il suo maestro riusciranno a tenere il ritmo e a competere con le altre coppie?

