Tu si que vales, ecco chi si nasconde dietro la maschera. E l'ospite d'eccezione è Mirko Casadei

13 novembre 2021 a

a

a

Ma chi si nasconde dietro la maschera di Tu si que vales? I telespettatori del seguitissimo show proposto da Canale 5 il sabato sera, lo scopriranno nella puntata di oggi. E' stato il profilo Instagran ufficiale dello stesso programma a svelarlo con una foto: "Scopriremo chi si nasconde sotto la maschera". E' la promessa fatta per la puntata di stasera, sabato 13 novembre.

Morto Raoul Casadei. Il re del liscio aveva il Covid

E' la terz'ultima puntata dello show prodotto da Maria De Filippi e per l'occasione sul palco degli studi televisivi arriverà un ospite molto speciale: l'orchestra di Mirko Casadei che dovrà assolvere ad un compito ben preciso. Ma ovviamente sono annunciati numeri molto particolari, sia all'interno dello studio che fuori. Come sempre a presentare le performance sarà la showgirl Belen Rodriguez, che verrà affiancata dal campione di Mma Alessio Sakara e da Martin Castrogiovanni, ex campione del rugby che gli appassionati di questo sport continuano a rimpiangere.

Belen Rodriguez, continua la crisi con Antonino: altra lite furibonda durante il viaggio a Parigi

A giudicare gli artisti o aspiranti tali che si proporranno sul palco, come sempre la giuria vip formata da Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Ma naturalmente non mancheranno le valutazioni dell'attenta giuria popolare, presieduta dall'attrice Sabrina Ferilli. Mirko Casadei omaggerà il padre Raul, re del liscio scomparso nello scorso mese di marzo a causa del Covid e tutto lo studio ballerà sulle sue indimenticabili note. Una serata intensa, dunque, quella annunciata dalla produzione dello show di Canale 5. E ovviamente cresce l'attesa per scoprire chi si nasconde dietro la maschera che nel corso dell'edizione 2021 spesso e volentieri ha tormentato proprio la presidente della giuria popolare, Sabrina Ferilli. Del resto lo stesso copione era stato seguito anche nelle passate stagioni in cui Maria De Filippi si era divertita in più di una circostanza a far provare all'attrice brividi e momenti di paura. Stasera sapremo chi è il fantasma.

Uomini e donne, ancora schermaglie tra Gemma e Tina? Per la Galgani altra delusione d'amore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.