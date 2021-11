Mietta, prima l'amore con Brando e poi Davide. Il caso Covid e ora torna in gara a Ballando con le Stelle

13 novembre 2021 a

a

a

Mietta, pur avendo ballato solo nella prima puntata, è stata la protagonista per eccellenza dell'edizione in corso di Ballando con le Stelle. La sua positività al Covid, che l'ha momentaneamente estromessa dalla competizione nello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, ha fatto discutere scatenando polemiche. Ma oggi, 13 novembre 2021, la cantante tornerà in pista in coppia con Maykel Fonts. "In questo momento ho bisogno del vostro supporto, del vostro calore, forza, amore ed energia. Senza pregiudizi, con una sincerità di cuore come vi è sempre stata donata da me. Spero possiate darmi una mano sabato e possiate essere importanti come sempre per me e Maykel” ha fatto sapere ai suoi fan tramite i social.

Mietta non vaccinata? Positiva al Covid, non risponde a Selvaggia Lucarelli: il video

Dopo che era venuta fuori la sua positività, Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, le aveva chiesto in diretta se si fosse vaccinata contro il Covid, ma lei aveva preferito non rispondere. Salvo poi farlo in un secondo momento, specificando di non aver ancora ricevuto l'iniezione per generici problemi di salute. "Io non sono contraria al vaccino, ma non l'ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me" aveva dichiarato nei giorni in cui la polemica imperversava. Ora torna in gara con la speranza che il pubblico sia clemente nei suoi confronti.

Mietta, "non è vaccinata per motivi di salute". Selvaggia Lucarelli: "Il Covid non è un trottolino amoroso"

Mietta, originaria di Taranto, 52 anni, deve il suo successo al duetto che con Amedeo Minghi, cantando Vattene Amore, con cui arriva terza al Festival di Sanremo del 1990. Sul fronte della vita privata dopo una lunga relazione con Brando Giorgi, si è legata a Davide Tagliapietra dal quale ha avuto un bambino (Francesco Ian). Dopo essersi lasciata frequenta un'altra persona ma stavolta quella relazione è vissuta nel completo riserbo.

Mietta non vaccinata, Roberto Burioni semina il sospetto su esenzione: "Problemi di salute? Solo per due casi..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.