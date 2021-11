Morgan, frecciate di Alessandra Tripoli ai critici: "Delusione per chi pensava che sarebbe stato eliminato". Ora vuole vincere Ballando con le Stelle

13 novembre 2021 a

Morgan di tutto ha voglia, tranne che essere eliminato da Ballando con le Stelle. Nello show condotto da Milly Carlucci, che va in onda ogni sabato sera su Rai 1, Marco Castoldi (questo è il suo vero nome) ormai è nel pieno della competizione e non vuole mollare nemmeno di un centimetro. In molti erano convinti che la sua partecipazione sarebbe stata breve e deludente. Non è così. Come ricorda la sua maestra, Alessandra Tripoli. La ballerina, infatti, ha pubblicato una foto in cui è insieme al cantautore, polistrumentista, musicista compositore, scrittore e critico musicale (e da quest'anno in un certo senso anche ballerino).

Nel commento non ci è andata affatto leggera: "Ci dispiace deludere tutti quelli che pensavano che Morgan sarebbe andato via alla terza puntata. lui c’è, si diverte e lavora sodo". La foto è stata postata anche sul profilo ufficiale del cantante e ha raccolto migliaia di like e di incoraggiamenti, a partire da quello di Samuel Peron. I follower non ci vanno leggeri. Scrive una di loro: "Siete la coppia dell'anno. Cara Alessandra sei il top, donna forte e dolce insieme. Morgan ti stimo tantissimo continuate così... Siete i vincitori".

E ancora un'altra utente del social: "Devo essere sincera? Io ero una di quelle (che pensava all'eliminazione, ndr) ma alla luce dei fatti posso dire che è molto molto bravo.... avanti così e arriverete sul podio". Ovviamente c'è grande curiosità per l'esibizione nella puntata di questa sera, sabato 13 novembre. Morgan e Alessandra non sono attesi soltanto dal pubblico in studio e dai milioni di telespettatori che seguono da casa il programma di Milly Carlucci. A fare le pulci alla coppia come al solito sarà la giuria vip guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Ma stasera Morgan ce la farà a restare in gara?

