Arisa scatenata: foto super sexy e il nuovo singolo. La cantante travolge il web e Ballando con le Stelle

Arisa si è lanciata e poco importa se non indossa il paracadute. La cantante, protagonista dell'edizione 2021 di Ballando con le Stelle, ormai è letteralmente scatenata. Nelle ultime puntate dello show che va in onda il sabato su Rai 1 (inizio ore 20.35), condotto da Milly Carlucci, si è letteralmente lasciata andare, protagonista di balletti da applausi, ma soprattutto disinibita sotto ogni punto di vista e come non mai nel corso della sua carriera. In settimana lo è stata ancora di più, pubblicando sui propri social foto molto particolari. Soprattutto una, davvero hot.

L'artista si è fatta fotografare indossando un reggiseno davvero striminzito e molto sexy che a stento copre il suo seno e di certo non lo contiene. Uno scatto postato poco dopo l'uscita del suo nuovo singolo, Altalene, un bel brano, orecchiabile e che è piaciuto al mondo del web. Ovviamente molto particolare il post che ha accompagnato l'immagine: "E donna sia! In pace, in guerra, in avaria ma vita brulica spigliata finché avrà tempo su e giù per la sua strada finalmente la Dea si è risvegliata".

Musica a parte, stasera sabato 13 novembre, Arisa sarà nuovamente tra i protagonisti di Ballando con le Stelle. Gareggia insieme al maestro Vito Coppola e in questa prima parte del programma la coppia si è dimostrata tra le più affiatate, portando sul palco esibizioni da applausi. Stasera cosa regalerà al pubblico? Una cosa è certa: la coppia adesso ambisce alla vittoria finale del programma. Arisa ha già dimostrato di avere le carte in regola e secondo gli esperti d'ora in poi potrà soltanto migliorare. La cantante è andata oltre ogni più rosea previsione e la sua partecipazione alla trasmissione condotta da Milly Carlucci è senza dubbio esaltante sotto tutti i punti di vista. Vedremo questa sera che proporrà insieme al suo partner Vito Coppola.

